Аватков: «В Казахстане надломлен фундамент тюркского мира»

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Турецкий лидер Реджеп Эрдоган, усиливая влияние Анкары в Казахстане, объявила первого президента этой страны «аксакалом тюркского мира»

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Известиям» заявил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, доцент Дипломатической академии МИД России Владимир Аватков.

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По его словам, для Турции очень важна идеология туркоцентричной подсистемы под названием «тюркский мир», где турки выступают единственно правильными тюрками, а все остальные должны им следовать.

«В этой связи Казахстан — один из ключевых пунктов для Анкары. Не зря Эрдоган называл Назарбаева аксакалом тюркского мира. Эта восточная лесть была направлена на укрепление влияния Анкары в Казахстане. Он находится под существенным влиянием внешних игроков в рамках своей многовекторной политики. Здесь идет активная борьба между Китаем, Западом, а также разными Турциями — сторонниками Гюлена и сторонниками Эрдогана», — сказал политолог.

Он также обратил внимание, что помощь Казахстану со стороны ОДКБ и усиление позиций Москвы не очень понравилась Анкаре.

«Особенно большой неожиданностью для Турции стала оперативная поддержка Казахстана посредством механизма ОДКБ. Организация тюркских государств, которая давно размышляла над вопросом безопасности и пыталась сформировать единое поле безопасности, так и не смогла это сделать. Но турецкие коллеги последнее время активно работали с различными службами безопасности на постсоветском пространстве, в том числе в Казахстане. По сути, в очередной раз был надломлен фундамент туркоцентричного Турана — после Сирии и Крыма», — резюмировал Аватков.