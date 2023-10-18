Авдеевка и Купянск становятся ключевыми направлениями российского контрнаступления

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За долгие годы Авдеевка превратилась фактически в украинский террористический центр.

Об этом, передает корреспондент ПолитНавигатора, заявил военный аналитик, бывший полковник российского спецназа Анатолий Матвийчук, давая оценку появившейся в СМИ данным от британской разведки, согласно которым, ВСУ грозит окружение в Авдеевке.

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«Ну, я полагаю, что не на пустом месте британская разведка делает подобные выводы. Что-то они видят, возможно, какие-то перемещения наших подразделений. Однозначно сейчас там идёт очень крупное сражение, это всем понятно. Авдеевка – это террористический центр, из которого Украина вот уже на протяжении девяти лет обстреливает Донбасс. У нас длительное время руки не доходили заняться этим укрепрайном вплотную. Сейчас, я так полагаю, и время настало, и силы есть. Это осиное гнездо необходимо уничтожить, чтобы обезопасить Донецк хотя бы от ближайших обстрелов из артиллерийских систем», – сказал Матвийчук в интервью «Московскому комосольцу».

Он убежден, что заявления британцев по Авдеевке лишь лишь подтверждает то, что они напрямую участвуют в этом конфликте.

«Все их средства разведки, включая космическую, воздушную, задействованы для того, чтобы предупреждать украинцев о наших действиях. Как бы то ни было в зиму наша армия просто так сидеть не будет, это однозначно. Не для того мы целое лето отражали и утилизировали силы противника, которые пытались наступать на наши позиции», – считает эксперт.

Он напомнил, что Авдеевка серьезно укреплена.

«У них там уже имеется большое количество подготовленных фортификационных бетонных сооружений. Тот же коксохимический завод в Авдеевке превращён, как они говорят, в неприступную крепость. То есть у них там все есть. Убежден, что несмотря на это, они ещё будут рыть дополнительные окопы, дополнительно разворачивать какие-то огневые средства и тому подобное. Думаю, для ВСУ Авдеевка станет вторым Бахмутом», – прогнозирует полковник.

По его мнению, Авдеевское направление не единственное, где российские силы будут вести активные боевые действия этой зимой.

«На Купянском направлении ситуация также разворачивается не в пользу противника, и велика вероятность, что в скором времени украинцам придется отступать. Думаю, что и на Запорожском направлении мы также будем продолжать боевые действия. Актуальность вопроса безопасности атомной электростанции никуда не исчезла. Не исключаю возможности активности и на Херсонском направлении, силы у нас для этого есть. Но ключевые направления, повторюсь, этой зимой будут Авдеевка и Купянск», – резюмировал Матвийчук.