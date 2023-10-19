Авдеевку невозможно взять быстро – Пинчук

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Российское наступление на Авдеевку замедляется из-за неподавленной украинской ПВО. В результате то, что должна делать авиация, выполняет пехота, бронетехника и артиллерия.

Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил бывший глава МГБ ДНР, один из лидеров «Союза добровольцев Донбасса» полковник ФСБ Андрей Пинчук.

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«По всем военным нормативам ключевая задача в изоляции театра военных действий – за авиацией. Как мы уже говорили, проблема неподавленной ПВО продолжает сохраняться. Из-за этого то, что по всем боевым наставлениям должна делать авиация, делает пехота, артиллерия и бронетехника. Это несвойственные им задачи. Поэтому приходится продавливать медленно. Там вариантов нет», – сказал полковник.

«Надо отдать должное командованию – была сделана попытка взять Авдеевку в мешок, но так как укрепрайон сплошной, то куда бы ты не пошел, как бы не обходил, ты все равно упрешься в определенные инженерные сооружения, защитные, которые украинцы строили очень долгий период времени. И надо отдать им должное, хорошо построили», – заявил Пинчук.