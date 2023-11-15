«Авдеевка – нож у горла Донецка, потеря города обрушит фронт» – украинский эксперт

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Потеря Авдеевки откроет путь российским войскам к Краматорску и Славянску, а также на днепропетровском направлении, коренным образом изменив сложившийся статус-кво на фронте.

Об этом в эфире канала «UkrLife» заявил украинский военный эксперт Сергей Грабский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его мнению, предпосылок для широкомасштабных наступлений нет ни у одной из сторон, сохраняется якобы паритет. Украинские и российские войска укрепляют позиции, происходит «кристаллизация линии фронта». С этим связаны боевые действия локального характера. Такое положение дел практически везде, кроме Авдеевки.

«Авдеевка здесь является как раз исключением, потому что ситуация в Авдеевке и её развитие может коренным образом изменить ситуацию на линии фронта. Десятилетняя оборона говорит сама за себя, насколько этот пункт действительно важен. В случае Авдеевки мы имеем огневой контроль над Донецком, возможность наносить точечные огневые удары по объектам противника. Как бы то ни было, Донецк был, есть и будет очень важным центром логистики, командным центром, центром перемещения и развёртывания резервов, сосредоточения войск, центром управления. С точки зрения коммуникации и логистики, с Авдеевкой и с Донецком связано такое понятие, как Ясиноватская развязка. Пункт, который, в случае взятия его под полный контроль, Россия сможет осуществлять массированные перемещения, манёвры силами и средствами с севера на юг, с юга на север, с востока на запад и с запада на восток. Это очень важный коммуникационный хаб», – сказал Грабский.

Он сравнил Авдеевку с ножом у горла русского Донбасса.

«Если говорить образами и эпитетами, Авдеевка является ножом, приставленным к горлу оккупанта, который очень серьёзно усложняет для противника все боевые действия», – рассуждал эксперт.

По его словам, потеря Авдеевки откроет путь российским войскам к Краматорску и Славянску, а также на днепропетровском направлении.

«В случае потери Авдеевки, нужно понимать следующее. Во-первых, противник очень серьёзно улучшает свои логистические возможности. Он получает возможность проводить широкие манёвры, перемещать свои резервы в любом направлении, что позволит ему достаточно быстро усиливать группировки войск на восточном и на южном направлениях. Потеряв Авдеевку, мы создаём предпосылки к тому, что противник сможет развивать дальнейшее наступление по направлению на Покровск, а это и Днепропетровская область, и по направлению на Дружковку, Константиновку. Создаётся угроза с юга для славянской, краматорской группировки наших войск. А если предположить, что противник будет предпринимать активные боевые действия в районе Лимана, то мы, глядя на карту, увидим, что создаётся угроза нависания над славянско-краматорской группировкой войск, что серьёзно ухудшает оперативную обстановку на восточном фронте вообще. Мы понимаем, что противник не остановится, и с потерей Авдеевки, он, имея возможность наращивать свой боевой потенциал, будет планировать проведение наступательных операций в стороны и Днепропетровской области, и той части Донецкой области, которую контролируют сейчас украинские войска, то есть по направлению на Славянск и Краматорск», – переживает Грабский.