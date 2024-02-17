Авдеевка пала. Что будет дальше?

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Сети появились кадры водружения российского флага над Авдеевским коксохимом – завод считался наиболее серьезным укреплением, где ВСУ теоретически могли долгое время держать оборону по примеру подземелий «Азовстали».

Украинское командование утверждает, что это было не бегство – якобы, оно решило дать приказ на отступление. Хотя командир группировки «Таврия» Александр Тарнавский признает, что «на заключительном этапе операции, под давлением превосходящих сил противника, некоторое количество украинских военнослужащих попали в плен».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Раз и коксохим уже под контролем, значит, точно прогрызли наши тварям нацикам не только горло, но и хребет в Авдеевке. Сообщают, что наши уже и на ЖД вокзале, и у горадминистрации, и в районе 9-этажек. В таком случае, речь идет ни о каком не о ‘организованном отходе’, а о бегстве и обрушении обороны противника в городе», – комментирует телеведущий Артем Шейнин.

Украинские чиновники представляют потерю Авдеевки как контролируемое отступление. Министр обороны Рустем Умеров пообещал, что ВСУ еще вернут город. Он также заявил, что успех русских был обеспечен массовым применением авиабомб, и Киев надеется получить от НАТО средства противодействия.

«Взятие Авдеевки стало первым в нынешней войне случаем массированного применения фугасных авиабомб с модулем коррекции. Укрепрайон ВСУ в буквальном смысле завалили фугасами и поэтому отступление (хотя и запоздалое) стало для украинского командования единственным возможным выходом. Кроме того, можно отметить прогресс в работе разведывательно-ударного контура ВС РФ. Промежуток времени между обнаружением цели и открытием огня существенно сократился по сравнению с началом СВО. И теперь на повестке дня стоит важный вопрос. Сможет ли российская армия мультиплицировать опыт Авдеевки на других участках фронта? Если да, то у неё появится солидное преимущество, которое может дорого стоить противнику. Но в любом случае взятие Авдеевского укрепрайона – это первая крупная победа России в кампании 2024 года. Вместе с тем, украинская сторона попытается компенсировать своё поражение громкой военной акцией, которая будет нацелена на информационный эффект. Это может быть попытка удара по Крымскому мосту или кораблям Черноморского флота, диверсия против стратегического объекта или обстрел гражданских объектов в крупном населённом пункте», – предостерегает политолог Алексей Пилько.

Донецкий журналист Игорь Гомольский обращает внимание на первые видео допроса пленных из Авдеевки – поведение ВСУшников кардинально отличается от того, что было в Мариуполе.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Авдеевка – не Мариуполь. Туда русский солдат пришел драться с врагом, а здесь давил террориста. За два года украинский солдат показал русскому все закоулочки своего безумия, чем изменил его отношение к себе. Из этого следует «во-вторых». Помните гордых «азовцев», которые точно знали, что ничего им русские не сделают? Прошло два года, и мы видим ноющего мужика, который все-все понимает. Он ждёт возмездия. Ждёт ножа в глаз, ждёт многочасовых пыток на камеру и расстрела. Он видел, а может и сам участвовал в съемках всем известных видео. Он знает про Белгород и Донецк. Он в курсе череды убийств на территории России. И теперь ему страшно. За два года Киев сделал эту войну чем-то личным для каждого русского солдата и теперь мотивация не отличается от мотивации парня с Донбасса», – поясняет Гомольский.

Политолог Марат Баширов считает, что успех российской армии уменьшает шансы режима Зеленского получить требуемые деньги от стран НАТО.

«Сейчас нам нужны такие победы, как с Авдеевкой. Любое продвижение вперед вносит сомнения в умы западных политиков и военных НАТО. Пусть заседают на конференциях, подписывают декларации, сейчас история делается в зоне СВО», – указывает автор.

Обозреватель Юрий Подоляка считает, что у российской армии есть шанс развить успех и окружить группировку в Торецке.

«Выйти во фланг и в тыл Торецкой группировке противника и двигаться здесь по водоразделу (не форсируя никаких рек). Что особенно важно в период распутицы, которая здесь уже наступила. А еще, не менее важно, что двигаться нашим частям при этом надо будет сверху вниз до самой Дружковки. При этом, если одновременно с этим нам удастся прорвать оборону противника в районе Часова Яра, то появляются блестящие перспективы организовать большой котел для ВСУ в районе Торецка», – пишет Подоляка.

Фронтовые корреспонденты сообщают, что из Авдеевки российские войска уже начали движение на Запад вслед за отступающими ВСУ.

Кстати, украинские СМИ в последние дни писали о большом скоплении российских сил на Запорожском направлении – противник опасается здесь начала наступления РФ.

«Наступление в Авдеевке не разовая история. Продолжается наступление на Белогоровском направлении, на Купянском. Скоро оживет Запорожье. В ближайшем будущем новостей будет много. Залужный очень вовремя спрыгнул с «поезда». Поступил не как генерал, но как политик. Партия Зеленский-Залужный еще не отыграна», – указывает помогающий бойцам СВО волонтер Алексей Живов.