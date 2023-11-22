Авдеевка превращается для ВСУ в «бахмутскую мясорубку» номер два

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Ситуация в Авдеевке для ВСУ все больше становится похожей на ситуацию с Артемовском.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик, в прошлом офицер американской армии Станислав Крапивник

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Он напомнил, что в так называемой «бахмутской мясорубке» было перемолото огромное количество военнослужащих Украины.

«В Бахмуте более опытные бригады начали отводить, а дыры в обороне как раз забивали свежепойманным «мясом». Каждый день привозили подразделения и уже вечером вывозили их останки. Думаю, что с Авдеевкой все будет примерно то же самое. ВСУ ее будут держать до последнего украинца. При этом Авдеевка имеет весьма слабое стратегическое значение для ВСУ, это, скорее, прихоть Зеленского, за которую он готов бессмысленно проливать украинскую кровь в огромных масштабах. Бахмут же играл большую роль. Потому что пока «Вагнер» освобождал Бахмут и перемалывал части ВСУ, мы усиленно строили линию обороны. Киеву же удерживать Авдеевку и терять такое количество войск – совершенно нет смысла», – сказал Крапивник «Московскому комсомольцу».

По его словам, киевский режим бросил на Авдеевское направление самые разные подразделения – и элитные части, и малообученные.

«Но уже совсем скоро более опытные подразделения сойдут на нет и им на смену придет сырой контингент», – прогнозирует бывший американский военный.

В свою очередь военкор Александр Сладков напоминает, что между «клешнями» ВС РФ на подступах к Авдеевке осталось всего восемь километров — по четыре километра от каждой «клешни» до последней украинской дороги, связывающей Орловку с Авдеевской группировкой.

«Убежать из котла скоро будет невозможно», – считает Сладков.