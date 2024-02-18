Авдеевка. Возмездие нечестивым

«Авдеевка – наша!». Эту фразу в Донецке произносят, и сами же признаются – поверить в это сложно. Скажешь – и вдруг проснешься?.. Нарыв на теле донецкой агломерации, бандеровский гнойник под тоннами бетона, испещренный подземными крысиными норами, набитыми украинскими боевиками и наемниками. В это за десять лет превратили уютный городок косохимиков, который до войны считался пригородом шахтерской столицы.

Есть примета – если Зеленский произносит слово «фортэця» и фотографируется на фоне очередного населенного пункта, то вскоре здесь будет реять российский флаг. Так и произошло с Авдеевкой.

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Авдеевка, которая находится к северо-западу от Донецка – зеленый городок, где до войны проживало более тридцати тысяч человек. Основали ее российские переселенцы в середине 18 века, и к двадцатому город практически слился с Донецком, пророс в него всеми транспортными артериями. Авдеевцы ездили на работу в большой город, а дончане – на отдых на огромный песчаный карьер, «донецкие Мальдивы». Представить, что когда-то между двумя населенными пунктами возникнут укрепления, а столицу Донбасса будут десятилетие поливать огнем с той стороны, было невозможно.

Адские обстрелы с северо-запада за эти годы часть районов Донецка сделали пустынными, разрушили их и вытравили оттуда все живое. Со стороны Авдеевки столица видна, как на ладони, и простреливать ее можно легко от и до – самыми примитивными орудиями типа «града». Что нацики успешно и делали, зарывшись в бетонные бункеры и в поселках вокруг города коксохимиков.

Авдеевка и прилегающие территории – это не только источник опасности для ДНР все эти годы, мясорубка, которая уносила жизни мирных и военных в ходе вялотекущей минской и постминской эпохи. Это черная дыра, сильнейшее наше репутационное поражение.

«Мариуполь взяли, а Донецк под обстрелами десять лет!», «Что будем делать с Авдеевкой? Как теперь брать ее?», «Два года ушло на Марьинку, а это просто поселок в сравнении с Авдеевкой!», «Нам не интересно, что вы улучшаете в Мариуполе, из-за Авдеевки Донецк до сих пор умывается кровью!», «Зачем мы строим дороги в Донецке, если из-за Авдеевки страшно выйти из дома?».

Любые старания по улучшению жизни дончан моментально купировались и обнулялись отсылкой к оккупированной Авдеевке, и упрекнуть людей, которые страдали из-за обстрелов днем и ночью невозможно.

Во времена минского кошмара из каждого утюга неслось, что трогать Авдеевку нельзя – там опасные химикаты на коксохиме и запасы хлора на фильтровальной станции. Сейчас оказалось – все возможно, что доказали наши бойцы, забрав станцию, а из подвалов коксохима надергав чубатого сброда.

Именно эту фильтровальную станцию постоянно обстреливали украинцы и оставляли ДНР без воды «в наказание». Потом вентиль вообще перекрыли, но на помощь пришла Россия, построив водовод из Ростова. Наши воины на развалинах фильтровалки вчера торжествующе написали: «Вы выключили нам воду. А мы вам – Авдеевку!».

Когда видишь эти кадры, поверить в реальность происходящего трудно.

Накануне взятия Авдеевки наступила тишина, но Донецк был буквально наэлектризован. В движении людей, фронтового транспорта, легковушек с военными чувствовалось интуитивное: «Сейчас начнется». Но даже в самых смелых своих мечтах, никто из мирных граждан не мог представить, с какой скоростью начнут разворачиваться события под Авдеевкой. Забегая вперед – этого не представляли даже украинцы, застигнутые в своих норах и подвалах врасплох.

Пару ночей Донецк не спал, и подъем настроений был сильнее, чем в моменты штурма донецкого аэропорта. Мощь, которая обрушилась на позиции в Авдеевке, многократно превышала самые горячие моменты в Мариуполе в 2022. Звенели стекла и резонировали крыши за полсотни километров от эпицентра. Небо горело алым.

Самое поразительное, что жители прифронтовых районов, находящихся в 7-10 километрах, где закладывало уши от грохота, страха не выказывали, и с радостью сообщали остальным дончанам: все хорошо, линия фронта двигается, все гудит, падают ФАБы. Это можно понять: десятилетие тебя безнаказанно утюжат с северо-запада, а сейчас ты смотришь очами своими – и видишь возмездие нечестивым.

Признак того, что город пал – первые ручейки спасенных нашими военными мирных жителей, переживших штурм в подвалах. Их тут же перевозят в тыл, кормят, одевают. Люди плачут , говорят, как ждали наших, они – дома. Чем ближе к Донецку, тем более пророссийские настроения у сограждан, которые своими глазами видели, кто стрелял все эти годы и ждал освобождения от бандеровского кошмара. Авдеевка – не Мариуполь, превращенный в образцовый заповедник нацизма, и это при взгляде на смелых, мужественных, отчаянных жителей чувствуется сразу же.

В это же время выясняется, что остатки украинских войск бегут в направлении Ласточкино и Орловки, крошечных сел с укреплениями под Авдеевкой. О существовании этих и других населенных пунктов в три улицы дончане бы и не знали, да только оттуда терзали город два года, измочалив из градов даже центр. Сейчас наши войска вспарывают эти нацистские гнезда, параллельно зачищая Авдеевку.

Виртуальный крик разочарования, когда в Донецке читают, сколько в Авдеевке набрали пленных нациков. Никакого христианского смирения и всепрощения у людей не хватает. Тысячи погибших, разрушенные дома, искалеченные жизни – и новый призрак «экстракшна» для всех подонков? Комментарии превращаются в поле боя: большая часть дончан требует «в плен не брать», а залетный народ читает проповеди о гуманизме. К утру все мирятся. Главное – Авдеевка уже наша!

Утром жительница прифронтового Киевского района делится: первый раз выспалась в тишине! Пока идет зачистка, можно вздохнуть, но ушки на макушке.

Зато не выспался самый центр Донецка – ночью из какого-то дальнобоя прилетело на Набережную, где еще несколько часов назад гуляли люди. От жертв упас комендантский час, но остекление в домах и машины разбиты.

Подобное было ожидаемым: украинцы открыто говорят, что за свое поражение в Авдеевке превратят жизнь Донецка в ад, применяя и тяжелую артиллерию, и ракеты, и беспилотники. В том, что эти попытки будут постоянными, а оружия на Украине – как у дурака махорки, никто и не сомневается. Авдеевка – крупный форпост, хаб и логистическая развязка, средоточние дорог. Но отнюдь не единственное место, откуда можно запросто крыть Республику снарядами.

Авдеевка стала местом надлома морального духа свидомитов и тем, что окрылило дончан. Эти дни сводки не успевали за развитием событий, и редакторы переписывали новостные программы, которые мгновенно становились неактуальными.

Жестко, быстро, непредсказуемо, эффективно – так действовала российская армия, показав, что она МОЖЕТ. Украинцы в ответ тоже показали, что могут они – обстрелять ночью центр Донецка. И пока единственный способ эти обстрелы прекратить – сделать так, чтобы враг уже физически не мог дотянуться до российских городов. Работа продолжается, и пока вы читаете эти строки, полукольцо фронта вокруг Донецка растягивается под залпы орудий.