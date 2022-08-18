Авдеевке готовят оперативное окружение

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Новости Украины

Союзные войска наступают в Донбассе, продвигаются на ряде направлений и освобождают новые населенные пункты.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил» посол ЛНР в России Родион Мирошник.

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«В районе Артемовска наблюдается значительное продвижение наших войск. Сейчас берут населенные пункты, которые окружают город. Часть из них находятся на доминирующих высотах, с которых можно вести обстрел, поэтому штурм города последует после их освобождения. Там сейчас перемалывается огромное количество украинского личного состава и военной техники. Нас это устраивает. Иначе мы столкнемся с этими силами на новой линии — в районе Краматорска, Славянска и Дружковки», – сказал дипломат «Известиям».

По его словам, темп наступления мог бы быть выше, но наступающие стараются беречь мирных жителей и свой личный состав.

Также он сообщил, что есть значительные успехи и на других направлениях.

«Внутри Соледара промзона уже контролируется нашими войсками. Есть хорошее продвижение у Углегорска. На линии Пески, Марьинка, Авдеевка союзные силы тоже уверенно идут вперед. Авдеевку, где еще остались мощные укрепления, брать, скорее всего, не будут, а обойдут и лишат ее гарнизон снабжения. После этого там нельзя будет удержаться», – добавил Мирошник.