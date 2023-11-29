Авдеевская «промка» уже прошлый этап, впереди Коксохим – военкор доложил о ситуации на фронтах

Авдеевская «промка» уже под контролем российских военных, следующий этап – занятие коксохимического завода.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил военный корреспондент из Донецка Александр Матюшин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он описал, в том числе, общую ситуацию на линии фронта.

«На Времьевском выступе ситуация следующая: идут позиционные бои. Тут особо острое чувствуется применение беспилотников, в том числе fpv-дронов. Поэтому там передвижение возможно исключительно ночью, чтобы хоть какая-то возможность была, что тебя не засекут и не ударят по тебе. Либо же рано утром, когда у украинцев ещё завтрак. При этом связи там нет вообще, даже на расстоянии 5 км от линии фронта. Перебиты все коммуникационные вышки, соответственно, нет интернета, нет телефонной связи. При этом в прифронтовых городах, которые постоянно находятся под ударами артиллерии и дронов, работают магазины, там еще живут люди, несмотря на то, что половина зданий разрушены. По утрам привозят хлеб, тогда как там, где когда-то и были асфальтные дороги, теперь полное бездорожье, и проще проехать по накатанной колее сбоку от дороги. Тем не менее, бои позиционные идут, а наши бойцы там постоянно подвергаются обстрелам кассетных боеприпасов, которые, кстати, рвутся уже после. Бывали случаи, проходишь по тропинке, а после этого сзади тебя срабатывает кассетный боеприпас. Тем не менее, держимся, даже проводим контратаки, берём в плен украинских солдат, которые сдаются», – отметил Матюшин.

На Донецком направлении, по его словам, на Марьинке уже полтора года идут бои. За западные окраины этого бывшего города противник отчаянно цепляется, и бойцы продвигаются по метру, по пять за сутки.

«Что касается Авдеевского направления, то тут, как известно, мы всё-таки, взяли многострадальную «промку», за которую бились 9 лет. Взяли уже целиком, противник отошел на виноградники. Несмотря на то, что вчера появились победные реляции, что противник её оставил, противник там ещё держится. Тем не менее, малые группы уже выходят, часто они попадают под наш обстрел. Тут без сомнения наше превосходство в артиллерии, наше тотальное господство в воздухе, слаженная работа штурмовой группы и приданной брони. Также идут бои с севера, в районе Авдеевского коксохимзавода. Наши бойцы сейчас готовят плацдарм для броска на сам завод. Продвигаются наши бойцы на севере также в сторону Новокалиново, а также наши бойцы ведут бои за Степное», – добавил военкор.

Он рассказал, что бои в районе населённого пункта Северная продолжаются с переменным успехом.

«Но тут как раз позиция такая, что за украинцами остаётся часть высот, и продвижение на само Северное – оно как бы идёт в низине. То есть ты начинаешь подвигаться, продвигаться вперёд, подвергаешься в данном случае артобстрелу. Как раз сейчас стоит задача захватить такие высоты, с которых противник контролирует наше продвижение, чтобы двигаться вперёд. При этом не утихают бои и в населённом пункте Первомайское. Это такой сросшийся посёлок с Песками. Причём ещё в прошлом году он был наполовину нами занят, но за вторую половину противник также отчаянно держится. Тем не менее, клещи сжимаются. Пусть, опять-таки, не быстро, как хотелось бы многим. Но, тем не менее, сжимаются постепенно. Под огневым контролем трассы, по которым снабжается противник, и не только трассы, те же грунтовки. Несмотря на работу РЭБ, с двух сторон активно действуют fpv-дроны, работают дроны, которые используются как бомбардировщики со стороны Украины – это «Баба-Яга», причём всё чаще она встречается со «Starlink», и соответственно, дронобойкой её подавить практически невозможно. Можно только снизить, чтобы нанести уже по ней удар со стрелкового оружия», – пояснил Матюшин.