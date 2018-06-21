21.06.2018, Авдеевка, Владимир Гладков

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Авдеевский коксохим на грани остановки

Запасов сырья для полноценной работы Авдеевского коксохимического завода хватит всего на 7 дней.

Об этом генеральный директор завода Муса Магомедов сообщил на своей страничке на Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Завод оказался на грани остановки. Через 7 дней у нас полностью заканчиваются запасы серной кислоты – сырья, без которого работа коксохима невозможна. Странное чувство: завод сумел выжить во время боевых действий, но остановиться может из-за банальной нехватки сырья, которое нам должно поставить наше отечественное предприятие. Нам объясняют эту ситуацию нехваткой вагонов. Трейдер Восточного Гока, предприятие «Торгсервис», который продает АКХЗ серную кислоту, должен был в июне отгрузить нам 1080 тонн серной кислоты, а отгрузил пока всего лишь 60 тонн или 5% от обещанного. При этом в Министерстве экономики на полном серьезе рассматривают введение пошлин на импорт серной кислоты в Украину. Хотя уже абсолютно очевидно, что нам без импорта никак не справиться. Но что делать нам сейчас, в данной ситуации?», – пишет Магомедов.

«У нас за спиной коксохимическое производство и целый город, который зависит от этого производства, а также металлургические комбинаты страны, которые попросту не смогут работать без нашего кокса», – резюмирует гендиректор Авдеевского коксохима.