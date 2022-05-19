Авдеевский котел становится реальностью

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Новости Украины

После капитуляции мариупольского гарнизона настало время авдеевской группировки вооруженных формирований Украины.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил командир интернациональной бригады ДНР «Пятнашка» Ахра Авидзба позывной «Абхаз», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Авдеевский котёл это уже очевидный факт. Потому что уже и горожане, и военные устали смотреть сводки, что прилетает по городу [Донецку]. И прилетает с Авдеевки. И сегодня уже даже пару раз попыталась их артиллерия стрельнуть, но наши контрбатареи не дали им шанса выпустить более пары снарядов в направлении позиций и города. Сегодня только дождь идёт, никакой «Град» нам не падает. После того, как пал мариупольский гарнизон, и как они рассказывали ,что у них больше 600 раненых, а вынесли они только 50, потому что сами впереди раненых бегут, пытаются быстро покушать и умыться, и попасть в наш плен, мы думаем, что надо такую же привилегию сделать и авдеевскому гарнизону», – заявил Авидзба.

Более искренний комментарий командир «Пятнашки» дал военкору ВГТРК Андрею Руденко. Он объяснил тишину по этому вопросу со стороны официальных ведомств.

«В Авдеевке они выхватывают п@#ды, хороших, душевных. Скоро всё будет очевидно. Просто наше командование разумное, и оно оценивает обстановку как оно есть, а не по эмоциям. Зрителям хочется хлеба и зрелищ, но командование понимает, что это лишняя кровь. Мы их обступили, хорошенько наваляли. Сегодня ты сам слышал, как наши контрбатареи их просто разнесли в хлам. Поэтому они не высовываются. Для нас сегодня дождь с неба, для них всё с неба. Западные СМИ объявили, что «Азов» выполнил свой долг. Да, он выполнил свой долг – попал к нам в плен. Выполнит свой долг и авдеевский гарнизон, и попадёт в плен ДНР», – пообещал командир.

Отметим, что ещё утром ВСУ нанесли удар из РСЗО «Град» по Ясиноватой. Авдеевские позиции бетонировались украинскими войсками все восемь лет противостояния. Всё это время именно оттуда обстреливался и Донецк.

На других участках фронта Штаб территориальной обороны ДНР сообщает, что союзные войска освободили населённый пункт Новогригоровка к юго-западу от Волновахи и продолжают наступление. Всего с 24 февраля защитники Донбасса освободили и взяли под полный контроль 186 населенных пунктов ДНР.

Также из ЛНР сообщают об освобождении населённого пункта Щедрищево на северных окраинах Северодонецка. Бои всё ближе перемещаются в городскую черту объявленной киевским режимом «столицу Луганской области».