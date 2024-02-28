«Авдеевский синдром»: Зеленский пугает Европу всемогущей и на всё способной Россией

Анатолий Лапин.  
28.02.2024 20:42
  (Мск) , Киев
Просмотров: 352
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия обладает широким инструментарием «для того, чтобы дестабилизировать не только Украину, но и страны Запада». В ее арсенале – возможность прямых военных и гибридных ударов, информационное давление и давление через энергоносители.

Об этом на саммите «Украина – Юго-Восточная Европа» заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия обладает широким инструментарием «для того, чтобы дестабилизировать не только Украину, но и страны...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Мы все в Европе должны быть готовы защищать свой суверенитет, национальное достоинство и способ жизни наших народов. Каждый сейчас под угрозой – у такой России значительный инструментарий дестабилизации: от прямой агрессии до гибридных ударов через специальные политические операции, чтобы провоцировать расколы в других обществах через дезинформацию, экономическое давление, распространение коррупции, использование энергоресурсов как политического оружия.

Мы должны вместе лишать Россию возможности ломать нашу жизнь. Должны наращивать производство оружия – Украина предлагает совместную работу, копродукцию в сфере обороны», – трепался шоумен.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть