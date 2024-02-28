«Авдеевский синдром»: Зеленский пугает Европу всемогущей и на всё способной Россией
Россия обладает широким инструментарием «для того, чтобы дестабилизировать не только Украину, но и страны Запада». В ее арсенале – возможность прямых военных и гибридных ударов, информационное давление и давление через энергоносители.
Об этом на саммите «Украина – Юго-Восточная Европа» заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы все в Европе должны быть готовы защищать свой суверенитет, национальное достоинство и способ жизни наших народов. Каждый сейчас под угрозой – у такой России значительный инструментарий дестабилизации: от прямой агрессии до гибридных ударов через специальные политические операции, чтобы провоцировать расколы в других обществах через дезинформацию, экономическое давление, распространение коррупции, использование энергоресурсов как политического оружия.
Мы должны вместе лишать Россию возможности ломать нашу жизнь. Должны наращивать производство оружия – Украина предлагает совместную работу, копродукцию в сфере обороны», – трепался шоумен.
Спасибо!
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