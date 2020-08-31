«Авдеевское дело»: Майора СБУ отмазывают от следов убийства?

31.08.2020, Донецк, Олег Крылов

О деле майора СБУ, который весной 2017 года в Авдеевке зверски убил местного жителя Владимира Еремина, «ПолитНавигатор» уже писал. История получила широкую огласку после того, как в сентябре 2019 года интересы семьи убитого в суде начал представлять адвокат Валентин Рыбин. Прошло три с половиной года с момента совершения этого особо тяжкого преступления. А убийца до сих пор пребывает на свободе, занимает должность в департаменте контрразведки.

В начале марта 2017 года Владимир Еремин ушел на работу в свой магазинчик и домой не вернулся. Лишь через десять дней, после заявления родственников о пропаже, обезображенный труп мужчины нашли в лесополосе за городом.

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Убийцы ограбили мужчину. Поэтому полиция первым делом пробила по IMAI местонахождение пропавшего телефона. Труба обнаружилась в воинской части.

Выяснилось, что телефоном пользовался один из двух солдат 72-й аэромобильной бригады, которые, поступив в распоряжение майора-особиста Вадима Федорчука, похитили Еремина. СБУшник и был инициатором похищения и убийцей Владимира.

В тот вечер Еремина вывезли за город. Офицер СБУ забил его до смерти. Тело жертвы бросили в лесополосе.

Солдаты, которым за признание был обещан статус свидетелей, дали подробные показания о том, как Федорчук убил Еремина. 15 марта 2017 года майору СБУ предъявили подозрение в убийстве с особой жестокостью и в превышении служебных полномочий.

Явление вооруженных вояк в суды Донецкой и Луганской областей, где рассматриваются дела их «побратимов», — уже обычное явление… К тому же весной 2017 года за убийцу перед Дружковским городским судом поручились бывший «правосек», депутат Верховной Рады Дмитрий Ярош, временно исполняющий обязанности руководителя Объединенного штаба ЦУ СБУ генерал-майор Александр Куць. Так что Федорчук просидел в СИЗО меньше месяца и вышел под залог (300 тысяч гривен).

Майор вернулся к работе в департаменте контрразведки СБУ. А в заседаниях Дружковского горсуда на протяжении полутора лет он участвовал по видеоконференции из Киева.

Адвокату Валентину Рыбину, представляющему интересы матери убитого Владимира Еремина, в прошлом году удалось отправить Дружковский суд в отвод. Дело перебросили в Краматорский суд. Но и там судья Заборский проникся необъяснимыми доверием к майору СБУ, подозреваемому в совершении особо тяжкого преступления, и тоже согласился на заочное участие предполагаемого убийцы в процессе. Эта коллегия судей тоже была отведена адвокатом.

27 и 28 августа состоялось очередное заседание Краматорского суда.

Адвокат Валентин Рыбин рассказывает «ПолитНавигатору» о том, как протекает процесс при новых судьях:

«Вторая коллегия сразу же начала рассматривать дело по существу. Мы сразу же хотели поменять меру пресечения еще на подготовительном заседании, на содержание под стражей, поскольку Федорчук был под залогом. Нас тогда суд не услышал.

Нам удалось отстранить Федорчука от должности. То есть он по состоянию на сегодня еще проходит службу в СБУ. Отстранили его на два месяца. Но потом началась пандемия. Продлить отстранение не удалось. Мы пытались отстранить его опять — суд нам отказал.

Было шесть заседаний суда, где начато рассмотрение дела по существу. Мы начали предоставлять доказательства обвинения. Были предоставлены практически все письменные доказательства. Среди них — протоколы обысков, протоколы осмотров (то, что было изъято на обысках), проведенные экспертизы и соответствующие выводы экспертов, а также другие письменные документы. Все они были приобщены к материалам производства. Изучались еще и временные доступы к телефонам и к телефонным трафикам.

Мы считаем, что в результате изучения этих письменных документов и выводов экспертов, у суда уже должно сформироваться мнение о том, соответствуют ли фактические обстоятельства совершенного преступления тем, которые изложены в обвинительном акте. Я считаю, что такое мнение должно быть подтверждено соответствующими доказательствами, которые мы уже предоставили.

Соответственно мы в пятницу опять просили изменить меру пресечения на содержание под стражей. Потому что Федорчук уже не только аргументировано обвиняется в совершении преступления, но и у суда есть соответствующая доказательственная база, на основании которой он уже может принимать решения о том, что это обвинение имеет под собой серьезную почву».

Адвокат матери Владимира Еремина считает, что обвинение обосновано. Другое дело — как оно поддерживается прокурорами. В ряде эпизодов сторона обвинения допускала непозволительные оплошности. Возможно, прокурор волновался и, растерявшись, ошибался. Но подозрительны сами ситуации, когда обвинение убавляет свою активность, дает слабину, а судья тут же пытается использовать это в пользу подозреваемого Федорчука.

Например, 27 августа судом исследовались оптические диски с протоколами временного доступа к мобильной связи. Защитника потерпевшей стороны интересовало, куда звонил обвиняемый в ночь убийства, особенно после того. Федорчук заявил, что нет подтверждения его звонка по такому-то номеру (который очень важен для обвинения).

Дальше адвокат Рыбин просит суд вернуться к предыдущей таблице. Судья говорит ему, что сейчас слово прокурора. Прокурор в этот момент безуспешно пытается в таблице на экране монитора найти строку с нужным номером. Обвиняемый уже заявляет, что не было такого звонка. Адвокат предлагает секретарю опустить таблицу вниз и указывает соответствующую строчку и время звонка. По сути, это номер телефона важного свидетеля, который должен быть допрошен в суде.

Но судья обращает внимание не на то, что обвиняемый пытался ввести суд в заблуждение, а на то, что представитель потерпевшей стороны «нарушает порядок» и ведет процесс вместо прокурора…

«Риск непоявления этого человека в дальнейших процессах увеличивается с каждым заседанием, когда мы предъявляем соответствующие доказательства, — объясняет «ПолитНавигатору» Рыбин. — Но суд нас опять не услышал. И поэтому Федорчук остается под залогом. Никаких больше процессуальных обязательств нет. Я так понимаю, что судьи (учитывая то, что они стали себя по-хамски вести), скорее всего, отрабатывают свои роли. И наверное, будут нам мешать в этом плане работать. И будут всё-таки выводить Федорчука на оправдательный приговор… Посмотрим, что будет дальше. Сейчас мы уже переходим в стадию допроса свидетелей».

Адвокат отметил также важность некоторых экспертиз, которые показывают обоснованность обвинения майора Федорчука в убийстве жителя Авдеевки.

«Одна из них — это экспертиза биологических следов, изъятых в автомобиле, которым управлял Федорчук и в котором находился Еремин в тот злополучный вечер, — говорит юрист. — Мы знаем, что Конин и Потапов, два основных свидетеля (солдаты), давали соответствующие показания и говорили о том, что они ехали вечером на автомобиле. Федорчук был за рулем.

Еремин был в грузовом отсеке (это автомобиль «Скорая помощь»). И когда Федорчук первый раз вытаскивал Еремина из машины, — он его побил. И опять затолкнул в автомобиль. У того шла уже кровь. И следы этой крови были найдены в автомобиле. Были сделаны смывы крови, в дальнейшем проведена ДНК-экспертиза, которая с точность до 99,9 % установила, что это крови Еремина».

То есть, со стопроцентной уверенностью можно сказать, что Еремин после избиения находился в этом автомобиле.

Валентин Рыбин.

«Там, где генетика дает вероятность чуть меньше 100 процентов, для юриспруденции — это 100 процентов, — продолжает Рыбин. — Таким образом, мы подтверждаем, что человек этот был в машине. Более того, мы просматривали временные доступы к телефонам, к трафикам. Мы установили, что маршрут передвижений Федорчука и Конина совпадает. Потапов телефон с собой не брал в то время.

По результатам доступа к телефонам определили также и тот факт, что адвокат Федорчука, которая была в досудебном расследовании, звонила неоднократно к свидетелю обвинения, по отношению к которому были применены меры обеспечения его безопасности. И мы расцениваем это как давление на свидетеля».

Адвокат матери Владимира Еремина рассказывает, что 19 апреля 2017 года на канале «Интере» был сюжет, где Конин и Потапов говорят, что их незаконно удерживали в полиции, что на них там давили и т. д.

Нужно напомнить, что параллельно с тем, как телезрителю заливали о полиции, принудившей солдат оговорить майора Федорчука, — высшие чины СБУ и депутат Ярош занимались активным отбеливанием подозреваемого, бомбардировали суд своими поручительствами.

Но в дальнейшем Конин и Потапов свои первоначальные показания подтвердили. А сюжет на «Интере» и вся возня высокопоставленных покровителей майора СБУ свидетельствуют, главным образом, о степени давления на суд и на свидетелей, которая находится в прямой зависимости от степени свободы подозреваемого в убийстве.

«Поэтому мы считаем, что Федорчук действительно может и влиять на свидетелей, и скрыться от суда (ему ведь может быть назначено наказание вплоть до пожизненного), и другим способом мешать судебному расследованию, — заключает Валентин Рыбин. — Он остается действующим сотрудником военной контрразведки, с доступом и к гостайне, и к оружию, и к оперативной информации».

Следующее судебное заседание, на котором планируется допросить свидетелей, назначено на 7 и 8 сентября.