Украина не сможет продержаться без американской помощи дольше, чем до июля-августа, США при этом отказывают ей в новых поставках оружия и техники.

Об этом в эфире интернет-канала «Judging Freedom» заявил экс-разведчик США Тони Шаффер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы всегда верили, что украинцы будут действовать рационально, и это было нашей ошибкой, потому что они не действуют рационально. Они продолжают делать то, что позволяет их людям умирать без надежды на победу. Так что я думаю, это проблема, с которой столкнулись многие из нас. При этом у нас больше нет двух вещей, которые нам были нужны. Финансирование из США заканчивается, оно не будет возобновлено, и поставки оружия тоже заканчиваются. Пит Хеггсет (министр обороны США, – авт.), наш друг Пит, сказал, что мы не отправляем им беспилотники и противоракетные системы, которые им нужны», – напомнил он.