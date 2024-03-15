«Август встретим в Евпатории»: потерявший в Бахмуте зрение нацгвардеец

Вадим Москаленко.  
15.03.2024 14:55
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Украина


Оборонявшие зимой прошлого года Артёмовск (Бахмут) ВСУшники планировали уже в 2023-м отдыхать на крымских пляжах.

Об этом на канале «Мы – Украина» рассказал потерявший при ранении зрение военнослужащий 3-й бригады оперативного назначения «Спартан» Нацгвардии Украины Виталий Верес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Оборонявшие зимой прошлого года Артёмовск (Бахмут) ВСУшники планировали уже в 2023-м отдыхать на крымских...

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Ведущая включила видеоролик с прибоем и попросила слепого по звуку угадать стихию.

«Я узнал этот звук, это же у моря! Почему это для меня действительно очень приятно и эмоционально? У меня сейчас слёзы радости на глазах, я плакать не могу, у меня слёз нет. Потому что мы с моим побратимом, находясь в Бахмуте, мечтали встретить август месяц уже прошлого 2023 года на пляже нашей с вами Евпатории.

Возможно, мы просто немножко в годах просчитались, может, уже в этом августе, хочется в это верить. Да, это наша мечта – встретить лето, встретить август месяц в нашей Евпатории», – сказал Верес.

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