Авиация второй день тушит пожар в Чернобыльской зоне

12.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Уже второй день продолжается ликвидация возгорания лесной подстилки вблизи села Новые Соколы Иванковского района в Чернобыльской зоне, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС в Киевской области.

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“Пожар локализован, распространения открытого огня уже нет. Проводится тушения остатков. Работают 12 единиц техники и более 100 человек личного состава. Сегодня не задействованы самолеты, работает только вертолет”, – рассказали в пресс-службе.

11 сентября в 12:25 вблизи села Новые Соколы Иванковского района на территории Дымарского лесничества произошло возгорание лесной подстилки, для тушения пожара привлекли авиацию.