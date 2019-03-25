Авиакомпания Коломойского декларирует миллиардные убытки

25.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличила убыток в 8,9 раза — до 2,696 миллиарда гривен, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в повестке дня общего собрания акционеров, сообщает киевское издание “Экономическая правда”.

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Так, на собрании акционеров предлагается утвердить убыток компании за 2018 год в сумме 2,696 млрд гривен.

«Утвердить финансовый результат деятельности общества за 2018 год — убыток в сумме 2,696 млрд грн. В связи с отсутствием чистой прибыли общества за 2018 год и нераспределенной прибылью прошлых лет осуществить выплату фиксированных дивидендов по привилегированным акциям в сумме 2,045 тыс грн за счет резервного капитала», — говорится в тексте.

Напоминим, что авиакомпания «Международные авиалинии Украины» основана в 1992 году. В состав флота входит 45 самолетов различных модификаций.

МАУ выполняет более 1,1 тыс регулярных рейсов в неделю. Базовым является международный аэропорт «Борисполь».

Согласно данным Госреестра, 100% авиакомпании прямо или опосредовано контролирует кипрская «Онтобет Промоушинз Лимитед», владельцы которой не раскрываются.

Одним из конечных бенефициаров компании является бизнесмен Игорь Коломойский.