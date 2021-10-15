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15.10.2021 14:28 (Мск), Москва, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Россия, США
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Авианосцы США больше не могут угрожать России

Все американские авианосцы стали бесполезны после того, как в России было изобретено мощное гиперзвуковой...

Все американские авианосцы стали бесполезны после того, как в России было изобретено мощное гиперзвуковой оружие. Теперь США не могут пугать отправкой своего 4-го, 5-го или 6-го флота во главе с авианесущими крейсерами к берегам Крыма, потому что понимают, чем это для них обернется.

Об этом в эфире интернет-канала Sputnik на русском заявил политолог-американист Сергей Судаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Авианосцы перестали быть интересны ровно с того момента, как появился хороший гиперзвук. Потому что плавающая банка, она неинтересна. Никакого нет труда при помощи хороших гиперзвуковых ракет и торпед все это уничтожить и расстрелять. Ну не проблема, абсолютно не проблема.

Это же своего рода, авианосец, это база подскока, исключительно база подскока. Зачем нужна эта база подскока с этими самолетами, когда саму базу можно уничтожить и очень быстро?

Это хорошо может провести внешний эффект, когда это приходит в страны, которые не могут дать отпор. Те страны, которые могут дать отпор, которые прекрасно разрабатывают военные технологии, – ну пусть подведут свой 5-й, 6-й, 4-й флот. Пусть выведут. Готовы пойти до конца, пересечь «красную линию» и зайти, например, в Ялту? Готовы? Я сомневаюсь. Ну не зайдут, никогда, даже как бы ни хотели попугать, не зайдут, потому что прекрасно понимают, чем чреват этот инцидент. Потому что уничтожение даже одного авианосца ставит крест на всей программе», – заявил Судаков.

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