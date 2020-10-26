Авианосные группы НАТО могут поддержать атаку ВСУ на Крым и Донбасс – прогноз

26.10.2020, Москва, Олег Кравцов

В Черное море могут войти американские и британские авианосцы, чтобы помочь Украине в наступлении на Крым и Донбасс.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета», оценивая украино-британские учения Warrior Watcher 2020.

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Ссылаясь на минобороны Украины, издание пишет, что в ходе учений отрабатывались планы охраны и обороны аэродромов по кардинально разным сценариям. Так, планировалось, что первая группа будет оценивать риски безопасности для аэродрома, размещенного на острове в море, вторая – для аэродрома в поле, а для третьей группы – это будет аэродром в черте города.

В свою очередь член-корреспондент Академии военных наук полковник Эдуард Родюков обратил внимание, что у Украины ни в Черном, ни в Азовском морях нет таких островов, где имеются военные аэродромы.

«Они могут появиться, если в акваторию этой страны войдут авианосные группировки НАТО. Их палубы и есть как бы островные военные аэродромы. Украинским союзникам альянса надо будет обеспечивать военную безопасность их авиационно-ударных сил, что и делается на маневрах Warrior Watcher 2020, или «Воин-наблюдатель» –2020. Лучшего названия для таких учений и не придумать», – – сказал Родюков.

Он обратил внимание, что «самолеты Королевских ВВС уже на регулярной основе стали пролетать вблизи российских военных баз на Черном море, особенно в акватории Крыма», причем такие маневры «делались во взаимодействии с полетами американских ракетоносцев В-52Н, которых сопровождали украинские истребители».

«Я не исключаю сценария, когда в Черное море войдут авианосные группы НАТО, чтобы поддержать возможные агрессивные действия Киева в Донбассе или Крыму. И первым в таких рядах будет, по-моему, английский авианосец Queen Elizabeth, который проходит обкатку у себя на родине», – считает эксперт.

По его словам, после посещения Лондона украинский президент Владимир Зеленский подписал с Великобританией ряд соглашений, которые открыли зеленую улицу английскому присутствию в его стране.

«И слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о возможности открытия в Украине военной базы Великобритании в Николаевской области – не пустой звук», – резюмировал Родюков.