27.05.2019, Москва, Владимир Гладков
 
economics, Общество, Политика, Россия, Украина
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Авиапром РФ фактически завершил деукраинизацию отдельных элементов российской техники

После расторжения контрактов и прекращения сотрудничества по авиастроению с Украиной, российский авиапром посредством импортозамещения практически на сто процентов восстановил собственное производство.

Об этом в ходе конференции рассказал исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как повлияло расторжение контрактов с Украиной и прекращение сотрудничества по авиастроению с Украиной на текущее состояние российского авиапрома?» – спросил эксперта журналист.

«Для ряда российских военных самолётов комплектующие производились предприятиями Украины, это электронные комплектующие и различного рода агрегаты.  По программе импортозамещения сто процентов этих комплектующих освоено в производстве на территории РФ.

Самые большие проблемы – едва справились с достройкой АН-148 для Минобороны, пока не найдены решения для двигателей на Ми-26, пока не найдено решение по капремонту двигателей для АН-124 «Руслан». В остальном проблемы либо решены, либо решаются», – заявил Пантелеев.

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