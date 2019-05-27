Авиапром РФ фактически завершил деукраинизацию отдельных элементов российской техники

27.05.2019, Москва, Владимир Гладков

После расторжения контрактов и прекращения сотрудничества по авиастроению с Украиной, российский авиапром посредством импортозамещения практически на сто процентов восстановил собственное производство.

Об этом в ходе конференции рассказал исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как повлияло расторжение контрактов с Украиной и прекращение сотрудничества по авиастроению с Украиной на текущее состояние российского авиапрома?» – спросил эксперта журналист.

«Для ряда российских военных самолётов комплектующие производились предприятиями Украины, это электронные комплектующие и различного рода агрегаты. По программе импортозамещения сто процентов этих комплектующих освоено в производстве на территории РФ.

Самые большие проблемы – едва справились с достройкой АН-148 для Минобороны, пока не найдены решения для двигателей на Ми-26, пока не найдено решение по капремонту двигателей для АН-124 «Руслан». В остальном проблемы либо решены, либо решаются», – заявил Пантелеев.