Авиастроители Украины просят Зеленского снять санкции с 23 российских компаний

18.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинское авиастроение оказалось на грани исчезновения из-за отказа от кооперации с Россией.

Об этом пишет киевская газета «День», которую редактирует Лариса Ившина, супруга экс-главы СБУ Евгения Марчука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как отмечается в публикации, до 2014-го года самолеты, которые конструировал украинский авиазавод «Антонов», в значительной мере состояли из российских комплектующих, а Ан-148 и вовсе изготовлялся в Воронеже.

Разорвав кооперацию после Евромайдана, Украина пыталась перейти на сотрудничество с западными поставщиками, но эти переговоры ни к чему не привели.

«Переговоры с европейскими производителями были, в частности, в 2015 году, и тогда во время поиска некоторых комплектующих для самолета украинской разработки те отказали украинской стороне — мол, это приведет к тому, что уже они будут конфликтовать с Россией, и это повлияет на бизнес-отношения», – пишет автор.

Газета также отмечает, что из-за отсутствия альтернативы российским комплектующим под угрозой оказался контракт с Перу, который Украина заключила в 2015-м году.

Уже к следующему году Киев должен поставить в эту страну самолет Ан-178 без российских деталей, но пока подвижек в этом вопросе не наблюдается.

Также «завис» и проект строительства Ан-132D, который Украина должна была создавать в кооперации с Саудовской Аравией, но после смены власти в этой стране диалог прекратился.

На сегодняшний день существует лишь демонстрационный экземпляр Ан-132D, который даже не может быть продан.

Решить проблему, по мнению украинских экспертов, мог бы возврат к сотрудничеству с российскими предприятиями, но для этого необходимо снять санкции с 23-х компаний.

«Мы уже список сформировали, разослали и в Верховную раду, и в правительство, и в СНБО – исключите 23 предприятия из списка санкций, дайте возможность «Антонову» работать. Всего лишь 23 предприятия. Это даст толчок. Не захотите – остановим. Но закроем, по меньшей мере, первые пять лет», – заявил директор по корпоративным правам и инвестиционным проектам «Мотор Сичи» Владимир Семенов.

По мнению авторов публикации, это было бы действенной мерой, но в этом случае под вопросом окажется будущее сотрудничества Украины с западными компаниями:

«Шаг, о котором говорилось выше, действительно позволил бы «Антонову» не ждать значительных средств от государства и закончить несколько машин. Однако это не отменяет необходимости окончить программу по замещению российских комплектующих. Иначе как выполнить контракт с тем же Перу, если там ждут именно самолет с западными комплектующими? Да и другие потенциальные заказчики вряд ли захотят покупать самолеты в такой комплектации — это очевидные риски».

Заменить же российские комплектующие украинскими деталями пока не удается – у Киева нет денег на соответствующие разработки, заявил глава «Антонова» Александр Донец: «Что касается конструкторского бюро, то мы выполнили всю работу, которую могли сделать за свой счет. В первую очередь, для линейки 1х8, в которую входят пассажирские Ан-148, Ан-158 и транспортный Ан-178. Для Ан-158 мы уже подготовили 95% проектной документации, необходимой для замены оборудования производства России, выбрали поставщиков, подготовили договоры. Для завершения же этой программы, нам необходима поддержка государства или крупного инвестора. На проект импортозамещения по Ан-158 нам нужно 44,5 миллиона долларов только на закупку двух комплектов оборудования и расчета за научно-конструкторские работы, которые выполняются поставщиками. Один пойдет на испытательные стенды, а другой — на переоборудование самолета, который потом должен пройти серию испытаний. По другим моделям самолетов приблизительно такая же ситуация».