Австралийские усташи выдали себя за евреев, чтобы опорочить сербов – Радойкович

23.08.2021 11:08 (Мск), Белград, Алексей Топоров

В Jerusalem Post вышла статья некоего американского журналиста Давида Голдмана «Пора положить конец оскорбительной профанации Холокоста», в которой тот пытался доказать что в усташеском концлагере «Ясеновац» был только геноцид евреев и цыган, но не сербов.

При этом в своем антинаучном ревизионистском пасквиле автор в десять раз уменьшил число сербских жертв.

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своей статье Голдман написал, что геноцида сербов в усташеской Независимой Державе Хорватской не было, а все сербские жертвы тех лет – это жертвы локального межнационального конфликта. При этом в отношении евреев и цыган действительно был геноцид. Также автор статьи утверждает, что в системе концентрационных лагерей «Ясеновац» было убито 4,5 тысячи сербов, в то время как по минимальным оценкам исследователей их погибло там 83 тысячи человек, а по максимальной – около 700 тысяч…

В своих утверждениях Голдман ссылался на «исследования» хорватских ученых-ревизионистов. И сделал вывод о том, что нынешнее сербское правительство намеренно манипулирует Холокостом и злоупотребляют им, чтобы искусственно и ложно увеличить число сербских жертв.

В ответ на подобную провокацию директор сербского Музея жертв геноцида в Белграде Деян Ристич направил в адрес реакции Jerusalem Post открытое письмо, в котором указал, что в своей статье Голдман наврал обо всем, кроме двух моментов – географического расположения лагерей и количества евреев среди узников лагеря, составлявших 15% от общего числа. Опровержение Ристича, поддержанного рядом израильских ученых, вызвало серьезный скандал, редакция удалила ссылку на ревизионистскую статью, а сохраненные ссылки на нее теперь выдают открытое письмо сербского эксперта.

«Давида Голдмана не существует, и за этим именем, вероятно, стоит хорватская диаспора из Австралии, которая, по крайней мере частично ориентирована на неоусташизм, – прокомментировал скандал историк Музея жертв геноцида Стефан Радойкович телеканалу Pink. – То была попытка отреагировать на события в мире, такие как запрет чествования расстрелянных партизанами усташей в австрийском Блайбурге, прекращение процедуры канонизации католической церковью духовного лидера усташей – кардинала Алоизия Степинаца, поэтому теперь хорватской диаспоре нужно было каким-то образом «замутить воду».

Тем не менее, как отметил историк, благодаря четкой реакции сербской стороны, ответ Ристича в отличие от статьи «Голдмана» был опубликован не только на сайте, но и в дневном газетном выпуске Jerusalem Post.