В Австралию, несмотря на западные санкции, продолжает поступать российская нефть. Об этом пишет британская газета «Гардиан», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Со ссылкой на данные Европейского центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), отмечается, что Австралия прекратила закупать топливо напрямую у России после в 2022 года, но, тем не менее, с 2023-го импортировала более трех миллионов тонн нефтепродуктов российского происхождения.

Аналитик CREA говорит, что закупки идут через третьи страны.

«Это существенная лазейка, которой пользуются австралийские покупатели, хотя они, находясь на правильной стороне закона, несомненно, нарушают его этику», — сказал он.

По его словам, «это явно подрывает поддержку Украины со стороны Австралии».

«Это не только позволяет продолжать поставки российской нефти, но и позволяет австралийским компаниям получать от этого прибыль», – жалуется эксперт.

Указывается, что в основном поставки идут через сингапурский порт «Джурон», которым частично управляет инвестиционный фонд Macquarie, а контрольный пакет акций принадлежит правительству Сингапура.

Председатель Австралийской федерации украинских организаций Екатерина Аргиру призвала Macquarie Bank пересмотреть свои инвестиции и раскрыть, способствовал ли терминал перевалке российской нефти.

«Австралия не может поддерживать Украину, пока австралийский капитал помогает поддерживать военную экономику России. Каждая капля проданной российской нефти помогает финансировать разрушение украинских домов и жизней. Австралийцы заслуживают знать, получают ли от этого прибыль их банки и инвестиционные фонды», — негодует Аргиру.

Кроме того, компании, работающие в Австралии, легально закупали нефть у индийских предприятий, активно импортирующих российскую нефть, как ранее подтвердили представители правительства.

«Анализ показал, что терминал, частично принадлежащий Macquarie, продавал нефть таким компаниям, как Trafigura, которая в августе получила государственную помощь в размере 135 млн долларов для своих металлургических заводов в Южной Австралии, а также Vitol. Оператор автозаправочных станций Shell и поставщик австралийских вооруженных сил Viva Energy закупают нефть у Vitol. Представители Vitol, Viva Energy и Trafigura заявили, что их компании действуют в полном соответствии со всеми действующими законами и нормативными актами, включая санкции. Когда их об этом спросили, они не гарантировали, что не покупали и не продавали австралийским компаниям, потребителям и правительственным учреждениям нефтепродукты российского происхождения», – пишет «Гардиан».

Отметим, что Австралия формально не является членом НАТО, но имеет статус «основного союзника США вне НАТО».