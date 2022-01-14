Австралия продолжает воевать с первой ракеткой планеты сербом Джоковичем

14.01.2022  15:16 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
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Балканы, Медицина, Политика, Сербия, Скандал, Спорт


Министр иммиграции Австралии Алекс Хоук использовал свои личные полномочия, чтобы повторно аннулировать визу сербскому теннисисту Новаку Джоковичу.

Ранее, 10 января, Суд Мельбурна отменил прежнее решение властей Австралии об аннулировании визы и депортации спортсмена.

Министр иммиграции Австралии Алекс Хоук использовал свои личные полномочия, чтобы повторно аннулировать визу сербскому...

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», адвокаты спортсмена готовятся немедленно подать судебный иск на это решение, поскольку если они не оспорят его, Джокович будет немедленно депортирован из Австралии, где 17 января стартует престижный турнир Australian Open.

«Я использовал свои полномочия, согласно Закону об иммиграции, чтобы аннулировать визу, которая была у Новака Джоковича, – сказал Хоук. – По соображениям здравоохранения и правопорядка, в общественных интересах. Это решение последовало за постановлением Федерального и окружного суда от 10 января, которое аннулировало предыдущее решение об аннулировании визы».

«Принимая это решение, я тщательно изучил всю информацию от Министерства внутренних дел, Австралийских пограничных сил. Правительство Моррисона твердо привержено защите границ Австралии, особенно во время пандемии», – добавил министр.

Ранее Джокович получил освобождение от антиковидной вакцинации, поскольку переболел коронавирусной инфекцией в прошлом месяце. В Сербии считают, что преследование сербского теннисиста в Австралии имеет политическую подоплеку.

Отметим, что Джокович сейчас возглавляет рейтинг лучших теннисистов планеты.

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