19.09.2019, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, ЕС, Косово, Политика, Россия, Сербия
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Австрийский экономист пугает новой войной на Балканах

Перспектива вступления в Евросоюз для стран Западных Балкан туманна. Об этом в издании Emerging Europe пишет австрийский экономист Ричард Гриевсон, передает корреспондент «ПролитНавигатора».

«Перспективы вступления в ЕС тускнеют. Совет ЕС решил не начинать переговоры о вступлении с Северной Македонией и Албанией в начале этого года. Франция и Нидерланды особенно резко выступили против. Это вызвало большое разочарование на Западных Балканах», – пишет Гриевсон.

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По его мнению, что если страны не увидят для себя перспективы членства в ЕС, они не только затормозят экономические реформы, которые от них требует Евросоюз на фоне снижения экономического роста, но и ввяжутся в очередную войну.

«Некоторые исторические политические трения, похоже, накаляются. Возможность обмена землями между Сербией и Косово увеличила политические риски  и опасность столкновений, и выдвинула на первый план исторические обиды с обеих сторон. Лидеры обеих стран безответственно грозили друг другу началом военных действий. Внутренняя напряженность в Боснии и Герцеговине также вызывает обеспокоенность», – пишет Гриевсон.

Кроме того, полагает он, Западные Балканы рискуют еще больше втянуться в конфликты великих держав.

«Россия продолжает вмешиваться, но более  реальная история – это Китай с его инициативой «Один пояс – один путь», которая может принести столь необходимые инвестиции в инфраструктуру на Западные Балканы и улучшить связь, но также несет серьезные риски, связанные с окружающей средой, стандартами государственных закупок и нежелательным с точки зрения ЕС политическим влиянием», – пишет Гриевсон.

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