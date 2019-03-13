Австрийский министр довела до истерики МИД Украины

13.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

В Киеве объявили, что министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, посетившая на днях Москву и сказавшая об “отличных отношениях” с Россией, “заигрывает с агрессором”.

Об этом, как сообщает “Европейская правда”, на брифинге в Киеве заявила пресс-секретарь МИД Украины Катерина Зеленко.

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“Мы обратили внимание на очень примирительный тон этого сообщения. Он заметно контрастирует с политикой ЕС в ответ на российскую агрессию против Украины, российские попытки подрыва демократических процессов в ЕС, вмешательство в выборы, сбивание MH17, применение химического оружия в Солсбери, шпионские скандалы, кибертерроризм, дезинформацию, поддержку праворадикальных партий в Европе” – возмутилась Зеленко.

По ее словам, все это “болезненно воспринимается в Украине”.

“Напрашивается один вывод: заигрывания с агрессором – это отнюдь не нейтралитет, который исповедует Австрия”, – резюмировала пресс-секретарь МИД Украины.

Также в Москве Кнайсль заявила, что Вена разочарована тем, что Киев решил не допускать наблюдателей из России на выборы президента Украины. Кроме того, МИД Австрии потребовал от Киева объяснений, почему австрийского журналиста Кристиана Вершюца объявили угрозой нацбезопасности и запретили ему въезд на Украину.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, глава МИД Австрии Карин Кнайсль пригласила президента РФ Владимира Путина на свою свадьбу, что стало холодным душем для Украины.

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