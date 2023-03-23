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Россия всегда будет оставаться важной для Европы. Так считает министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг. Он утверждает, что думать иначе – психическое расстройство.

Шалленберг выступил в защиту второго по величине банка страны, Raiffeisen Bank International, заявив, что было бы неразумно подвергаться критике за ведение бизнеса в России.

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«Думать, что России больше не будет, и что мы можем разделиться во всех областях, — это иллюзия», – сказал Шалленберг агентству Reuters.

Он добавил, что хотя Австрия и будет пробовать ослабить связи, «это не может произойти в одночасье».

«Достоевский и Чайковский остаются частью европейской культуры, нравится нам это или нет. Россия и дальше будет нашим гигантским соседом. Она останется второй по величине ядерной державой в мире… Давайте будем реалистами… 91% западных компаний все еще находятся в России и делают то, что, в общем, разумно: ждут… В России достаточно американских банков, в том числе Bank of America», — сказал Шалленберг.

Представитель Bank of America тут же заверил:

«Наши действия направлены на соблюдение всех санкций».

Шалленберг заявил, что предпочитает ужесточение существующих европейских санкций введению дополнительных мер.

«Это очень тупое оружие, — сказал он. – У нас были огромные пакеты санкций. Дадим им время поработать».

Похоже, Шалленберга не столь волнуют российские культурные шедевры, сколько австрийская банковая система, рискующая попасть под санкции, тогда как Raiffeisen Bank International является одним из крупнейших зарплатных банков в России.