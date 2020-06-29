Австрийский политик: «Тачи не осудят, он слишком много знает»

29.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Представитель социал-демократической партии Австрии и автор книги «Хашим Тачи – новая держава, современный державник» Дэвид Штокингер считает, что цирк с обвинением в адрес «президента» Косово был устроен для того, чтобы подстегнуть Сербию к признанию независимости края.

Об этом австрийский политик сообщил агентству Танюг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Штокингера, публикация обвинительного заключения в отношении экс-лидера албанских боевиков является для Белграда скорее «кнутом», поскольку США и ЕС хотят достичь окончательного решения косовской проблемы с признанием Сербией Косово.

«Тачи не будет осужден, поскольку у него были хорошие отношения с Западом в целом, и у него также есть хорошие отношения с нынешними западными политиками и дипломатами, в частности, – заявил австрийский политик. – Я заметил это во время презентации своей книги «Хашим Тачи – новая держава, современный державник» в Венской Дипломатической академии два года назад».

Дэвид Штокингер

Штокингер напомнил, что Тачи был близким союзником, отчасти находился в дружеских отношениях со многими западными военными и дипломатическими представителями, которые финансировали и снаряжали террористическую «Армию освобождения Косово» (UCK), потому что она служила дешевой наземной силой НАТО в войне против бывшей Югославии.

По словам Штокингера, Тачи при поддержке Запада поднялся на вершину политической сцены в Приштине, где, как он отмечает, доминируют бывшие лидеры UCK и их мафиозные структуры.

«Если бы Тачи был бы осужден, то многие бывшие западные политические и военные лидеры, такие как Билл Клинтон, Мадлен Олбрайт, Йошка Фишер, Уэсли Кларк, тоже должны были быть осуждены.

Хашим Тачи знаком со многими западными политическими и военными лидерами, и много знает про них

Я считаю, что число жертв, за которые несет ответственность террористическая организация UCK, намного больше, чем упомянутое в этих обвинениях. Cотрудничество между НАТО, ЕС и Тачи было очень тесным в течение многих лет, и Тачи много знает о западных политических и военных лидерах», – заключил австрийский политик.