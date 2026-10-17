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Усиливающиеся удары ВС РФ привели к тому, что украинские города перешли в режим выживания.

Об этом в интервью Der Standart заявил австрийский военный аналитик, преподаватель военной академии в Винер-Нойштадте полковник Маркус Райснер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия пытается поставить Украину на колени. Они используют то, что я называю «треугольником террора». Это сочетание быстролетящих беспилотников (например, типа «Герань»), крылатых ракет, а также баллистических ракет, которые крайне сложно обнаружить и перехватить. Именно этот «треугольник» позволяет русским оказывать мощнейшее давление на Украину в последние недели», – сказал Райснер.

По его словам, Россия поставила цель отрезать Украину от жизненно важных систем жизнеобеспечения.

«В результате многие украинские города фактически перешли в режим выживания. Основными целями становятся объекты энергетической инфраструктуры: русские стремятся изолировать крупные города от энергоснабжения. Министр энергетики Украины недавно привел весьма тревожные данные: около 80% энергетической инфраструктуры страны повреждено или серьезно разрушено. Нельзя забывать об атаках последних лет, в том числе прошлой зимой — их число постоянно растет. К этому добавилось разрушение электростанций, систем водоснабжения», – подчеркнул австрийский полковник.

Он подчеркивает, что для украинского населения, «остающегося в городах, вопрос пребывания там превращается, по сути, в вопрос выживания».