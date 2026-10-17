Австрийский полковник: «Россия ставит Украину на колени – и это было предсказуемо»
Усиливающиеся удары ВС РФ привели к тому, что украинские города перешли в режим выживания.
Об этом в интервью Der Standart заявил австрийский военный аналитик, преподаватель военной академии в Винер-Нойштадте полковник Маркус Райснер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Россия пытается поставить Украину на колени. Они используют то, что я называю «треугольником террора». Это сочетание быстролетящих беспилотников (например, типа «Герань»), крылатых ракет, а также баллистических ракет, которые крайне сложно обнаружить и перехватить. Именно этот «треугольник» позволяет русским оказывать мощнейшее давление на Украину в последние недели», – сказал Райснер.
По его словам, Россия поставила цель отрезать Украину от жизненно важных систем жизнеобеспечения.
«В результате многие украинские города фактически перешли в режим выживания. Основными целями становятся объекты энергетической инфраструктуры: русские стремятся изолировать крупные города от энергоснабжения. Министр энергетики Украины недавно привел весьма тревожные данные: около 80% энергетической инфраструктуры страны повреждено или серьезно разрушено. Нельзя забывать об атаках последних лет, в том числе прошлой зимой — их число постоянно растет. К этому добавилось разрушение электростанций, систем водоснабжения», – подчеркнул австрийский полковник.
Он подчеркивает, что для украинского населения, «остающегося в городах, вопрос пребывания там превращается, по сути, в вопрос выживания».
«Кроме того, Россия пытается нарушить транспортное сообщение — например, нанося точечные удары по мостам и железным дорогам. Украина лишилась сотен локомотивов. Все это в совокупности создает впечатление, что Украина находится под колоссальным давлением. И, на мой взгляд, это действительно так, поскольку — стоит упомянуть и это — ситуация с военно-воздушными силами существенно не улучшилась. А ведь это должно было произойти раньше, чтобы предотвратить нынешние события. Впрочем, удивляться нечему: то, что происходит сейчас, было, на мой взгляд, вполне предсказуемо», – резюмировал Райснер.
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