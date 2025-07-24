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Даже если официальный Киев в результате гипотетических военных успехов России вынудят капитулировать, будет развернуто подпольное вооруженное сопротивление по примеру бандеровского на Западной Украине после Второй Мировой войны.

Об этом в интервью Berliner Zeitung заявил Филипп Тер, профессор Института истории Восточной Европы Венского университета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже если Украина будет вынуждена капитулировать, мира не будет. Это иллюзия. Скорее всего, начнётся партизанская война. Украинские партизаны уже вели её, и весьма успешно, учитывая обстоятельства, в первые годы после Второй мировой войны», – сказал Тер.

Он выразил неудовольствие тем, что многие в Германии выступают против милитаризации и за дипломатическое урегулирование споров с Россией.

«Это связано с ходом объединения Германии, и следует признать, что Россия успешно ведёт информационную войну… Россию постоянно отождествляют с Советским Союзом. Часто в ущерб Украине. Освобождение значительной части Европы от нацистского оккупационного террора часто приписывается русским, а не украинцам, которые понесли пропорционально гораздо большие потери», – сказал австриец.

Не нравятся ему и настроения в самой России.

«В начале 1990-х годов люди в Российской Федерации понимали, что лучше строить демократическое государство, чем преследовать дорогостоящие имперские амбиции. Но Путин снова продвигает имперское мышление… В России нет никаких признаков готовности к переговорам. Или, в лучшем случае, только на основе капитуляции. Сначала с Украиной, а затем, логично, с ЕС».

По его словам, нужно продолжать «сдерживание России».

«Отправка немецкой бригады в Литву была абсолютно правильным решением, поскольку это был сигнал: если Путин нападёт на Литву, он нападёт и на Германию», – считает Тер.

Интересно, что при этом австрийский профессор уклонился от прямого ответа, готов ли он отправить своих детей на войну против России.