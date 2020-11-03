03.11.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Австрия, Балканы, ЕС, экстремизм
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Австрийский журналист: «Жителей Вены убивал албанец»


Главный редактор венского журнала Falter Флориан Кленк вопреки насаждаемой в его стране толерантности, в своем твиттере раскрыл личность террориста, убивавшего жителей австрийской столицы.

По словам Кленка, преступником стал двадцатилетний этнический албанец, чьи родители переехали в Австрию из Македонии.

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«Его зовут Куртин С., он родился в 2000 году в Вене, где и вырос, – написал главред Falter. – Он албанского происхождения, а его родители из Северной Македонии и не имеют ничего общего с исламизмом».

Также журналист заявил, что молодой албанец, убивший четырех человек и убитый полицией, ранее был известен Контртеррористической службе, потому что был одним из 90 граждан Австрии, которые пытались уехать воевать в Сирию на стороне джихадистов. Тем не менее, австрийские власти не позволили будущему преступнику в июле этого года выехать из страны.

«Они до последнего не предполагали, что он мог спланировать теракт здесь», – добавил Кленк.


Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер подтвердил сегодня утром, что убитый террорист сочувствовал исламистам, не сообщив дополнительных подробностей о его личности.

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