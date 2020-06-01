Австрия планирует запретить неонацистский шабаш усташей в Блайбурге

01.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Большинство депутатов австрийского парламента поддержали инициативу партии местных «Зеленых» запретить ежегодно проходящие в мае памятные церемонии в честь расстрелянных югославскими партизанами хорватских нацистов-усташей в окрестностях Блайбурга.

Об этом сообщила сербоязычная редакция радио «Спутник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Инициативу «Зеленых» по запрету ежегодного нацистского шабаша на Лойпашском поле в окрестностях Блайбурга поддержали Австрийская народная партия (OVP) канцлера страны Себастьяна Курца, либеральная партия NEOS, Социал-демократическая партия (SPO), против высказалась только правая Партия свободы (FPO).

«Мы призывам министра внутренних дел, при соблюдении всех положений Устава об основных правах ЕС, Европейской конвенции о правах человека и всех других конституционных положений, рассмотреть все возможности принятия правовых мер на внутреннем, двустороннем и европейском уровнях запрета в 2021 году и в последующие годы ультранационалистическо-фашистского празднования в Блайбурге на территории Австрии», – говорится в проекте резолюции, текст которой будет внесен на рассмотрение австрийского парламента.

При этом депутат от NEOS Штефани Криспер отметила, что реагировать нужно скорее, поскольку организатор поминок по усташам – созданная почти полвека назад выжившими хорватскими нацистами, нашедшими убежище в Австрии и Германии, организация «Почетный блайбургский взвод» пытается выкупить таверну в непосредственной близости от поля, на котором находится мемориал усташам, объявив территорию, где проходит мероприятие, частной собственностью.

«Наша инициатива направлена на то, чтобы положить конец усташескому цирку, – заявил однопартиец Криспер Михаэль Бернхард. – В этом году коронавирус добился того, чего в последние годы не удавалось федеральным и провинциальным властям, несмотря на многочисленные призывы положить конец националистическому и неофашистскому сборищу».

Действительно в этом году траурная церемония в Блайбурге, которая ежегодно проходила при поддержке и непосредственном участии руководства Хорватии, была отменена по причине карантина, связанного с эпидемией COVID-19. Впрочем, до этого в нацистском шабаше официально отказалась принимать участие, долгое время не замечавшая его подоплеки и праворадикальной символики участников, местная епархия католической церкви по причине «политизированности» мероприятия, способного нанести «урон репутации католической церкви».

В мае 1945 года тысячи коллаборационистов третьего рейха – хорватских усташей и примкнувших к ним словенских домобранов бежали в Австрию в надежде сдаться в плен британцам. Однако командование Великобритании не стало принимать их и передало югославским партизанам, которые помня изуверскую жестокость усташей, расстреляли тысячи из них без суда и следствия в окрестностях австрийского Блайбурга и словенского Тезно.