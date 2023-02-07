«Австрия раздаёт русским визы!» – Рада требует от ОБСЕ бойкотировать дипломатов РФ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Верховная рада, безнаказанно продолжающая антироссийскую деятельность в Киеве, обратилась к ПАСЕ о недопустимости участия членов парламента РФ в работе уставных органов ассамблеи.

С представлением документа выступил спикер Руслан Стефанчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Как вы знаете, Российская Федерация, начав 24 февраля 2022 года неспровоцированную широкомасштабную войну против Украины, нарушила все основополагающие принципы ОБСЕ. В этих условиях считаем бесперспективным, ничтожным и невозможным продолжение межпарламентского диалога с представителями парламента государства-террориста, которое продолжает временную оккупацию и попытки аннексии частей суверенной территории Украины», – заявил он.

Затем спикер Рады пояснил, что постановление содержит требование к Парламентской Ассамблее ОБСЕ пересмотреть основные правила этой организации и лишить полномочий российскую и белорусскую делегации.

В свою очередь, депутат от «Слуги народа» Никита Потураев рассказал, что Австрия позволяет себе выдавать визы российским дипломатам и чиновникам.

«Уважаемые коллеги, шестьдесят виз, по нашим данным, выданы австрийским Министерством внешних дел для так называемой делегации так называемой Российской Федерации. Шестьдесят! Двадцать членов так называемой делегации, среди которых откровенные военные преступники. Возглавляет делегацию, даже фамилию противно называть, господин Толстой, который неоднократно публично призывал к геноциду украинцев, всех, каждого из нас, каждого, кто живет на этой земле, имеет Украину в сердце и украинский паспорт. И плюс еще 40 обслуги, этих пропагандистов. Шабаш там планирует устроить так называемая Россия. И всем выдали визы, и еще неизвестно сколько выдали белорусам», – возмутился бандеровец.

Депутат призвал украинских дипломатов к продолжению бойкота «всех мероприятий с участием военных преступников»

«Более того, наш бойкот расширяется, уже к нему присоединились делегации стран Балтии, Эстонии, Латвии и Литвы. Конечно, нельзя терпеть присутствие этих подонков в международной организации», – добавил он, и попросил поддержать рассматриваемое постановление.

После выступлений в ходе голосования проект постановления № 8396 об обращении Рады к ПА ОБСЕ поддержали 322 бандеровца.