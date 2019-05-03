Австрия сделала громкое пророссийское заявление

03.05.2019, Москва, Олег Кравцов

Австрийские власти выступили в поддержку российско-европейского газопровода «Северный поток-2».

Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, слова которого приводит ТАСС.

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Журналисты попросили его прокомментировать позицию кандидата на пост главы Еврокомиссии Манфреда Вебера, который пообещал заблокировать строительство газопровода.

«Касательно «Северного потока-2», мы положительно относимся к этому проекту, потому что Австрия в нем участвует, в нем участвует одна из крупнейших австрийских компаний OMV, которая частично находится в государственной собственности. Мы считаем очень важной энергетическую безопасность», – ответил Курц.

Примечательно, что австрийский канцлер ранее поддержал кандидатуру Вебера на пост главы Еврокомиссии, несмотря на разногласия по газопроводу.

«Я несу ответственность как австрийский федеральный канцлер. Европейские политики в Брюсселе частично придерживаются другого взгляда на этот проект. Это меня не удивляет, и это нас не разделяет», – уточнил Курц.

Напомним, что против «Северного потока-2» выступает Украина, которую газопровод лишит значительной части денег, получаемых за транзит российского газа. Также проект пытаются заблокировать США, предлагая ЕС в качестве более дорогой альтернативы американский СПГ.