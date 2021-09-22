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22.09.2021 13:38 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Коррупция, Происшествия, Украина
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Авто «кошелька Зеленского» было расстреляно исключительно из-за денег, – политолог

Новости УкраиныРасстрел автомобиля Сергея Шефира, которого в прессе называют «кошельком семьи Зеленского», связан исключительно с...

Расстрел автомобиля Сергея Шефира, которого в прессе называют «кошельком семьи Зеленского», связан исключительно с борьбой за денежные потоки внутри украинской власти.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил украинский политолог Сергей Белашко.

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«Шефир стал очень влиятельным и своё влияние использовал для того чтобы уменьшить влияние, в том числе и финансовое, других людей. То есть это просто внутривидовая конкуренция.

Никакой идеологии в данном покушении нет, хотя вполне возможно, что когда рекрутировали рядового исполнителя, при этом были какие-то антисемитские мотивы в качестве дополнительных. Но суть этого покушения – это экономический конфликт, только это», – считает Белашко.

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