Автобусный шопинг: Пока крымчане гоняют в Краснодар – в Крым наезжают Херсонщина и Запорожье

Автобусные шопинг-туры в Крым набирают популярность у жителей Херсонской и Запорожской областей.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщил член совета по туризму Государственной Думы РФ, гендиректор туристической компании «РусКрымТур» Анатолий Тарасенко.

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«Сейчас очень многие приезжают, как в 90 годах челноки, в Крым закупать промышленные и продовольственные товары, потому что в этих регионах ситуация напряжённая. Группы принимают на границе и, после прохождения контроля, везут сюда на закупку товаров. Но интеграция в экономическую систему Российской Федерации идет полным ходом. С 1 марта все социальные выплаты в новых регионах будут приведены к российским стандартам, и, как 2014 году крымчанам было очень интересно посмотреть Сочи, так и жителям соседних регионов очень интересно сравнить Крым образца до 2014 года с тем, что сейчас, – пояснил Тарасенко. – Тур выходного дня у нас стоит около 8 тысяч рублей, особого вала не будет, потому что людей там объективно меньше, но спрос есть, и предложение должно быть однозначно с нашей стороны. Мы надеемся, что будет представительство в новых регионах. Тем более что в прошлом году был подписан договор о взаимодействии в туристической отрасли. Любое взаимодействие запускают предприниматели, конкретика всегда будет со стороны бизнеса».

Автобусные экскурсионные туры на левый берег Керченского пролива напрямую зависят от динамики транспортного потока на Крымском мосту. Провести в очереди два из пяти дней поездки туристы вряд ли согласятся, а выделенной полосы для пассажирских автобусов нет – они стоят в общей очереди на прохождение досмотра.

«Выделенная полоса для автобусов была сразу после теракта, надеемся, что к этому придёт. Пока что нет жалоб, нет претензий. Если несколько часов, то это ещё терпимо. На пароме мы возили с 2014 года, и времени с прохождением контроля, загрузкой транспорта, даже если нет шторма, уходило больше, чем мы подождём на мосту проверку. Надеюсь, что после ремонта моста для автобусов сделают какую-то преференцию, потому что не обратить на это внимание нельзя, – подчеркнул Тарасенко. – Могу сказать однозначно, что востребованность автобусных туров есть. Активизировались школьные группы, причём из сельских районов. Сейчас уже нет запрета на выезд организованных детских групп на материковую часть России, который ввели во время пандемии и отменили в мае прошлого года. Детские группы соскучились по экскурсиям, как и еще одна группа коллективных выездов – профсоюзная. Коллективы выезжают на ноябрьские праздники, на Новый год, любые длинные праздники. На майские уже есть бронирование в Адыгею, Краснодар, Сочи, Абхазию, Дагестан, Чечню. Сейчас очень активно идут запросы со стороны Анапы, Геленджика, где на экскурсионных точках собирают группы из туристов, которые отдыхают там в санатории и хотят на пару дней приехать в Крым. Люди хотят посмотреть во время отдыха оба региона».