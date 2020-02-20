Автобусы с украинцами из Китая прорвались в госпиталь через озверевшую толпу

20.02.2020, Полтава, Вадим Москаленко

Кортеж с украинцами, эвакуированными из Китая, прорвался через озверевшую толпу жителей Полтавской области, которые собрались на акцию протеста, опасаясь, что доставленные на карантин в местный санаторий могут стать разносчиками эпидемии коронавируса.

Семь автобусов с эвакуированными из Китая украинцами после суток дороги местные жители встречали криками, кострами и бросками кирпичей по стеклам автобусов, где, в том числе, находились дети.

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Так, после стычек с полицией на одной из баррикад, перекрывающих подъезд к санаторию, вспыхнули шины. Сразу после этого появился второй источник огня. Тем не менее, полиция с нацгвардейцами оперативно, не церемонясь с протестующими, расчистили от людей проезды для пожарных.

Однако на ранних подступах к санаторию в автобусы с эвакуированными людьми митингующие начали бросать камни. Также досталось и правоохранителям, и самим случайно попавшим под кирпичи местным.

«Автобусы с эвакуированными украинцами прибыли в санаторий. Люди выглядели счастливо и махали руками. Но протестующие начали забрасывать их камнями, одному из протестующих случайно разбили голову. Местные жители кричат, что завтра они придут сюда и сожгут тут все вместе с эвакуированными людьми!» – сообщил корреспондент украинской газеты «Вести».

По его данным, большинство вооружённых кирпичами протестующих пьяны. Десять полицейских ранено, один тяжело.

Водители в автобусах были в масках, эвакуированные украинцы поначалу не боялись выглядывать в окна, некоторые даже снимали происходящее на телефон. Также в масках были нацгвардейцы, закрывшие за прибывшими ворота санатория.