«Автокефалию» украинских раскольников не признала еще одна зарубежная Церковь

05.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Польская автокефальная православная церковь поддерживает автокефалию для украинского православия, однако считает, что она должна быть предоставлена в соответствии с догмато-каноничными нормами по отношению к целой Церкви, а «не группе раскольников».

Об этом говорится в официальном коммюнике канцелярии Собора епископов Польской Церкви, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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«От имени Собора епископов ПАПЦ, в ответ на письма по делу автокефалии Церкви Православной в Украине однозначно информируем, что Польское Автокефальная Православная Церковь была и есть за признание полной самостоятельности — автокефалии Церкви Православной в Украине», — говорится в сообщении.

Однако в канцелярии добавили, что «предоставление автокефалии должно происходить в соответствии с догмато-каноничными нормами по отношению к целой Церкви, а не группе раскольников».

В коммуникате канцелярии отмечают, что «те, кто отступил от церкви, те были лишены священнических хиротоний, и они не могут представлять здоровый церковный организм».

«Эта каноническая действие нарушает евхаристическое и межправославное единство», — заявили на Синоде.

Ранее “автокефалию” ПЦУ не признали Сербская и Албанская Церкви.