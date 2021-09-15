Автомайданщик Поярков призвал материть Зеленского в каждой школе

15.09.2021 17:28 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Художник и экс-боевик «Автомайдана» Сергей Поярков, обслуживающий интересы экс-президента Петра Порошенко, написал на заборе своего дома матерную надпись, оскорбляющую нынешнего главу Украины Владимира Зеленского.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Более того, он призвал писать аналогичные надписи везде, где только можно, в том числе «в каждой школе на каждой доске».

В результате к его дому приехала группа неизвестных, предположительно переодетых сотрудников полиции, чтобы убрать матерную надпись с видного места. Никакого ордера или других документов они не предъявили.

«Полчаса назад к нам приехала полиция. Они говорят, что власть отправила их, потому что у меня здесь «запрещенные надписи» (я опубликовал видео, где написал Зеля х#йло на своем собственном заборе в поддержку ветерана, которого незаконно судят в Чернигове)», – пояснил автомайданщик.

Возмущённый происходящим националист устроил истерику. Он начал снимать происходящее на камеру.

«Вы за государственные деньги нарушаете Конституцию Украины. Вы – нарушители украинских законов. Вас сегодня увидят по телевидению, не надо прятаться. Отбросов надо знать в лицо. Вы – приспешники этой позорной власти, которая торгует Украиной. Предатели лжецов, негодяи, которые, нарушая украинскую Конституцию, портите моё имущество», – набросился Поярков на приехавших.

В результате «полицейским» удалось зарисовать только надпись «Зеля х**ло» и частично «Зеля ссыкло». После чего они сели в автомобили и уехали.

«Чего тикаете? Такие же ссылкливые, как Зеля, да? Чего поубегали, козлы, дуболомы?» – кричал им вслед Поярков.

По его словам, эту акцию он провел в знак солидарности с бывшим участником так называемой АТО, боевиком «Нацкорпуса» Александром Тарнавским которого привлекли к административной ответственности за такие же надписи в Чернигове.