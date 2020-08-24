Автомат – это ошибка: Эксперты о появлении Лукашенко с «Калашом»

24.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Далеко не все эксперты разделили восторги, на которые, очевидно, рассчитывали пиарщики Александра Лукашенко после вчерашнего появления его с автоматом Калашникова в центре Минска, демонстрировавшего готовность дать отпор в случае попыток штурма майданщиками государственных учреждений.

«Ход с автоматом и вертолетом, конечно, визуально сильный. Но, учитывая степень мирности на данном этапе протеста, такая демонстрация лишь убедит оппозицию, что действовать можно только силой, потому как власть намерена стрелять. Если пойдёт так дальше, то диалог будут вести те, кто выживет. Либо протест загонят настолько глубоко, что начнётся партизанщина. Что за вредители у них там политическим администрированием занимаются?» – комментирует российский политолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Уралова, Лукашенко мог бы легко нейтрализовать Майдан не силовыми, а политтехнологическими приемами, имитировав готовность компромиссов с оппозицией.

«А все что надо было – выпустить двух спойлеров. Одного радикально прозападного, второго радикально пророссийского. Дать чуток улице побузить и царствовать себе дальше… Нужна хотя бы видимость конкуренции», – написал эксперт.

Критически появление Лукашенко с оружием оценил и сенатор Алексей Пушков: «Выглядит решительно, но сцена мрачная. Надо ли было доводить до этого? Обстоятельств непреодолимой силы не было. Были грубые ошибки в политике».

Резкое мнение публикует и российский политолог Алексей Чеснаков.

«Последнее появление Лукашенко перед камерами с автоматом наперевес явно неадекватно сложившейся чрезвычайной политической ситуации… Прямую угрозу применения насилия протестующие не создавали. Необходимые предупреждения со стороны Лукашенко уже прозвучали. В таких обстоятельствах презентация нового образа главы государства, готового стрелять в мирный народ, выглядит как излишняя искусственная сублимация.

В обществе такая гипертрофия спровоцирует еще более сильные эмоции в отношении президента. Но это не страхи и не тревоги. У одной части создается стойкое ощущение, что Лукашенко загнан в угол и готов на чрезвычайные глупости. И чем это для него закончится, большинство хорошо понимает. У другой – что президент сам себя выставил на посмешище. Клоунизация власти в опережающем темпе. С эмоциями и прогнозом тут тоже все ясно», – рассуждает Чеснаков.

Политолог-международник Федор Лукьянов подчеркивает карикатурность действий белорусской власти.

«Белоруссия – удивительное переплетение драмы и балагана. Социально-политические волнения, чреватые самыми разными последствиями, в том числе ну совершенно несмешными – внутренними и внешними. Министр иностранных дел, который в фейсбуке канючит большим дядям на Западе в стиле студента-двоечника «ну я учииил…». Глава государства с половозрелым отпрыском пародирует то ли Сальвадора Альенде с автоматом (правда, без рожка – от греха подальше), то ли, наоборот, вождя заштатного латиноамериканского путча в камуфляже. Фарс лучше трагедии, спору нет. Лишь бы не шатнуло потом обратно».