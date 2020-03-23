Киев на карантине: Столица фактически парализована
В Киеве введен режим чрезвычайной ситуации из-за эпидемии коронавируса. Движение общественного транспорта остановлено распоряжением властей.
Эти и другие подробности с улиц Киева передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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В муниципальном транспорте (автобусы, трамваи, троллейбусы) могут ездить только те, у кого есть спецпропуска и маски.
Все остановки транспорта в городе пусты, иногда можно увидеть 1-2 человек, у которых, вероятно, есть спецпропуска, то есть специальные билеты, выданные предприятиями.
Наличие спецпропусков контролируют сотрудники полиции, пассажиров пускают только через переднюю дверь.
Единственными доступными для всех видами транспорта остались автомобиль и велосипед.
Несмотря на холодную погоду, на улицах Киева увеличилось число венлосипедистов.
Во многие магазины и в аптеки пускают ограниченное количество людей, остальные ждут в очереди снаружи.
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