23.03.2020, Киев, Игорь Петров
 
Киев, Медицина, Политика, Происшествия, Транспорт, Украина
Просмотров:

Киев на карантине: Столица фактически парализована




В Киеве введен режим чрезвычайной ситуации из-за эпидемии коронавируса. Движение общественного транспорта остановлено распоряжением властей.

Эти и другие подробности с улиц Киева передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В муниципальном транспорте (автобусы, трамваи, троллейбусы) могут ездить только те, у кого есть спецпропуска и маски.

Все остановки транспорта в городе пусты, иногда можно увидеть 1-2 человек, у которых, вероятно, есть спецпропуска, то есть специальные билеты, выданные предприятиями.

Наличие спецпропусков контролируют сотрудники полиции, пассажиров пускают только через переднюю дверь.

Единственными доступными для всех видами транспорта остались автомобиль и велосипед.

Несмотря на холодную погоду, на улицах Киева увеличилось число венлосипедистов.

Во многие магазины и в аптеки пускают ограниченное количество людей, остальные ждут в очереди снаружи.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть