Киев на карантине: Столица фактически парализована

23.03.2020, Киев, Игорь Петров

В Киеве введен режим чрезвычайной ситуации из-за эпидемии коронавируса. Движение общественного транспорта остановлено распоряжением властей.

Эти и другие подробности с улиц Киева передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В муниципальном транспорте (автобусы, трамваи, троллейбусы) могут ездить только те, у кого есть спецпропуска и маски.

Все остановки транспорта в городе пусты, иногда можно увидеть 1-2 человек, у которых, вероятно, есть спецпропуска, то есть специальные билеты, выданные предприятиями.

Наличие спецпропусков контролируют сотрудники полиции, пассажиров пускают только через переднюю дверь.

Единственными доступными для всех видами транспорта остались автомобиль и велосипед.

Несмотря на холодную погоду, на улицах Киева увеличилось число венлосипедистов.

Во многие магазины и в аптеки пускают ограниченное количество людей, остальные ждут в очереди снаружи.