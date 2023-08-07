Автомобилистов предупреждают о «100 км Ада» – в объезд Чонгара через Армянск

После ракетного обстрела и повреждения моста через Чонгар весь автомобильный поток из Крыма и на полуостров перенаправили на два других пункта пропуска – Армянск и Перекоп. Схема движения отработана после первого удара по Чонгарскому мосту в июне: пассажирский транспорт отправляют в Армянск, грузовой – в пункт пропуска Перекоп.

Но если прежде основной поток легкового транспорта шел по Крымскому мосту, то после теракта автотурустам рекомендовали выбирать сухопутный маршрут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Теперь маршрут через новые территории стал длиннее на 100 км. Но если дорогу от Джанкоя до Мелитополя и дальше до Ростова-на-Дону отремонтировали в ускоренном темпе, то к Новотроицку и Чаплынке дорожные строители не дошли. В июне водители грузовиков оставляли здесь колеса и подвески, а теперь к ним присоединились автотуристы.

Для обмена впечатлениями и актуальной информации по движению через новые территории был создан телеграм-канал, и первое время водители нахваливали этот маршрут, позволяющий проскочить от Джанкоя до Ростова-на-Дону за 4-5 часов. Но теперь дополнительные километры пути значительно увеличили время в дороге и потраченные нервы.

«После прохождения границы вы уже подумаете, что попали в ад, но нет, ад начнется через +- 7 км. У вас будет 35 км ада. Кто бросил курить, закурит снова. Для того что бы объехать яму, надо заехать в яму чуть поменьше, но эта яма не будет маленькая, она будет чуть меньше той, которую надо объехать. Резину порубать, потерять бампер, погнуть диски не то что возможно, а очень просто. За 35 км на моем пути встретилось 6 автомобилей, которые меняли резину и один потерянный бампер. После того как вы проедете эти 35 км, вы выезжаете на дорогу, которая будет чуть лучше, протяженность около 40км. На вашем пути встретятся скрытые бугры, высотой по щиколотку, ямы, но ехать можно 50-70 – только аккуратно и внимательно. Дальше трасса идеальная», – описал свои злоключения один из водителей.

Еще в июне, когда весь автомобильный трафик пошел через Армянск и Перекоп, председатель Ассоциации грузоперевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин отмечал, что этот путь малопригоден для проезда грузовиков.

«Пункты пропуска там более-менее работают, но проблемой являются автоподходы к ним со стороны Херсонской области. Дорога там убитая, и убитая не на километр-два, а на десятки километров. Поэтому негатив вызывает прежде всего именно движение к этим пунктам пропуска. Автомобили-то у нас в основном иностранного производства, с запчастями из-за санкций тоже проблемы. А из-за состояния подходов запчасти летят», – отмечал Цуркин и предлагал нарастить пропускную способность Керченской переправы на уровне до ввода в эксплуатацию Крымского моста.

Чонгарский мост восстановили за две недели, и транспортный поток вновь пошел через пункт пропуска «Джанкой», где ввели дополнительные полосы на подъезде. О состоянии дороги к «Армянску» и «Перекопу» на время забыли, а теперь, когда сухопутный маршрут пролегает только через эти пункты пропуска, это дорого обходится автомобилистам – дорога малопригодна для легкового транспорта, и уж тем более не годится для проезда с детьми на отдых в Крым и обратно.