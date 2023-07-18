Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено. Что вызывает недоумение

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Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено – пока что по одной уцелевшей полосе в реверсивном режиме, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, пролет моста испытали перед запуском. Результаты диагностики конструкций показали, что их состояние позволяет проезд транспорта.

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«Организовали искусственное освещение на поврежденных пролетах по временной схеме, в ходе ремонтных работ оно будет полностью восстановлено, – уточнил Хуснуллин.

Движение по двум полосам планируют восстановить к 15 сентября, а полностью запустить четыре полосы – в ноябре. Впрочем, возможно, строители справятся и раньше (с опережением графика Крымский мост починили после первого теракта, теоретически, сейчас все может быть быстрее из-за наработанного опыта).

Крымское ТВ уже показало кадры с моста. Как и до теракта, машины сначала проверяют – осматривают содержимое салона, а багаж «просвечивают» через рамки.

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Живущий в Крыму экс-депутат Верховной рады Олег Царев недоумевает:

«Непонятно, кого уволили за то, что произошло такое чрезвычайное происшествие. Второй раз, как подчеркнул президент Российской Федерации. Наверное, пропустил просто. Надо внимательнее поискать. Ведь не может быть так, чтобы никого из ответственных за безопасность Крымского моста не наказали. Ведь если никого не наказывать, то это будет повторяться вновь и вновь», – комментирует Царев.

Общественник Александр Талипов, основатель проекта «Крымский СМЕРШ», предлагает способ борьбы с организаторами терактов:

«Объявить награду за головы террористов, размер в зависимости от значимости. Допустим за Буданова 10 млн долларов наличкой после подтверждения ликвидации. Эта сумма гораздо меньше чем залп ракет. Желающие провести ликвидацию, думаю, найдутся», – рассуждает Талипов.