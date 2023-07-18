Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено. Что вызывает недоумение

Михаил Рябов.  
18.07.2023 00:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 74
 
Дзен, Крым, Россия, Технологии, Транспорт, Туризм


Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено – пока что по одной уцелевшей полосе в реверсивном режиме, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, пролет моста испытали перед запуском. Результаты диагностики конструкций показали, что их состояние позволяет проезд транспорта.

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено – пока что по одной уцелевшей полосе в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Организовали искусственное освещение на поврежденных пролетах по временной схеме, в ходе ремонтных работ оно будет полностью восстановлено, – уточнил Хуснуллин.

Движение по двум полосам планируют восстановить к 15 сентября, а полностью запустить четыре полосы – в ноябре. Впрочем, возможно, строители справятся и раньше (с опережением графика Крымский мост починили после первого теракта, теоретически, сейчас все может быть быстрее из-за наработанного опыта).

Крымское ТВ уже показало кадры с моста. Как и до теракта, машины сначала проверяют – осматривают содержимое салона, а багаж «просвечивают» через рамки.

Живущий в Крыму экс-депутат Верховной рады Олег Царев недоумевает:

«Непонятно, кого уволили за то, что произошло такое чрезвычайное происшествие. Второй раз, как подчеркнул президент Российской Федерации. Наверное, пропустил просто. Надо внимательнее поискать. Ведь не может быть так, чтобы никого из ответственных за безопасность Крымского моста не наказали. Ведь если никого не наказывать, то это будет повторяться вновь и вновь», – комментирует Царев.

Общественник Александр Талипов, основатель проекта «Крымский СМЕРШ», предлагает способ борьбы с организаторами терактов:

«Объявить награду за головы террористов, размер в зависимости от значимости. Допустим за Буданова 10 млн долларов наличкой после подтверждения ликвидации. Эта сумма гораздо меньше чем залп ракет. Желающие провести ликвидацию, думаю, найдутся», – рассуждает Талипов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть