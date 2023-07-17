Автономии крымских татар не будет, пока не перетрясём меджлис – Ташева метит на место Чубарова

Вопрос крымско-татарской национальной автономии не стоит на повестке дня, как первоочередной после захвата Крыма и его возвращения в украинскую юрисдикцию. Нужно реформировать национальные органы власти, потому что не могут одни и те же люди 30 лет подряд говорить о будущем крымских татар.

Об этом в эфире UA SOUTH заявила представительница Зеленского в украинской административной единице без территории так называемой АРК Тамила Ташева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никаких изменений, я постоянно об этом говорю, до момента нашей победы, до момента прекращения военного положения в стране, никаких изменений в Конституцию Украины вносить мы не можем. Поэтому мы можем об этом сейчас думать, мы можем об этом дискутировать, вести фокусгруппы, но решение не можем принять до окончания военного положения. Единственная форма существования украинского государства в Крыму, возобновление органов власти – это военная администрация», – подчеркнула Ташева.

Она напомнила, что решение о присвоении “Автономной Республике Крым” статуса крымско-татарская национальная должна принять Верховная Рада не менее 300 голосами «за», и не одним, а несколькими голосованиями. Поэтому на вопрос о том, удастся ли крымским татарам объединиться на основе идеи национальной автономии, Ташева отвечать не стала. Но категорично высказалась за обновление национальных представительных органов – курултая и меджлиса (экстремисткой организации), явно имея в виду нынешнего председателя Рефата Чубарова, который единолично выступает от имени крымских татар на разных площадках.

«На первую часть вопроса я не буду отвечать, но если говорить о том, что необходимо сделать, нужно больше говорить между собой, нужно понимать, что системы которые сейчас существуют, они однозначно нуждаются в реформировании, определенном обновлении. Не могут одни и те же люди, которые были 30-40 лет назад, при все том, что они прекрасные и потенциальные, управлять и говорить о будущем крымских татар вечно. Необходимо освежить и дать новые импульсы нашим представительским органам, и я уверена, что это произойдет после возвращения контроля над Крымом и возможностью свободного волеизъявления, в том числе как крымским татарам, и проводить выборы делегатов курултая и меджлиса», – подчеркнула она.

Проводить выборы дистанционно, по словам Ташевой, сложно. Основная масса крымских татар проживает на территории полуострова, соответственно, провести легитимные выборы курултая вне Крыма нельзя, тем более, что нет «реестра избирателей». При этом Ташева не поясняет, как можно избирать национальные органы власти, не предусмотренные украинским законодательством. К тому же действующий меджлис под председательством Рефата Чубарова является общественной организацией, а никак не представительным органом.

Напомним, Чубаров выступил с требованием закрепить статус крымско-татарской национальной автономии в Крыму в Конституции Украины на первом парламентском саммите антироссийской «Крымской платформы» в Загребе (Хорватия). По его словам, стабильность Крыма в составе Украины “после ее победы над Россией”, что произойдет если не завтра, то послезавтра, гарантирует национальная автономия крымских татар.

Запрещенный в России меджлис давно лоббирует вопрос создания в Крыму национально-территориальной автономии крымских татар. Против этого выступают украинские националисты, поскольку национальной автономии потребуют и другие народы присоединенных к Украине территорий во времена СССР.