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11.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Донбасс, Социология, Украина
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Автономия для Донбасса расколола украинцев напополам

28% опрошенных украинцев согласны  на автономию неподконтрольных территорий Донбасса ради мирного урегулирования конфликта. Еше 23 % скорее согласны с такой позицией. В то же время, четверть опрошенных высказались против, и еще почти столько же не смогли определиться, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в начале марта, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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51% респондентов сказали, что скорее или точно поддержали бы предложение предоставить автономию в составе Украины неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей, если это нужно для прекращения боевых действий и мирного урегулирования конфликта на Донбассе, отмечается в пресс-релизе.

При этом 25 % украинцев против такого решения,  23% опрошенных не смогли определиться.

Исходя из результатов опроса, больше всего приверженцев автономии ради мира проживает в южных, восточных областях Украины и на подконтрольной части Донбасса.

Это решение скорее или точно поддержали бы 66,7% жителей южных регионов и Донбасса, 71,9% граждан восточных областей. В центральной части Украины предложение поддержали бы 42,4% респондентов, на западе – всего 35,4% опрошенных.

Опрос проводился с 28 февраля по 11 марта. Методом личного интервью опросили 2004 респондента, которые живут во всех регионах Украины, кроме тех, что не подконтрольны государственной власти.

Погрешность выборки не превышает 4,7% для показателей, близких к 50%, 4,1% – для показателей, близких к 25%, 2,9% – для показателей, близких к 10%, 2,1% – для показателей, близких к 5%.

Напомним, ранее украинский политик Виктор Медведчук заявлял, будто бы власти ДНР и ЛНР уже дали согласие на возвращение территорий в состав Украины на правах автономии.

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