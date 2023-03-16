Автор «Чёрной книги Путина» жалуется на пророссийские настроения во Франции
Среди французов множество людей, которые считают, что нельзя давать Украине оружие, пока официальный Киев не покается за совершённые бандеровцами преступления.
Об этом в эфире канала «UkrLifе» рассказала живущая во Франции писательница и историк, русофобка Галина Аккерман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Она похвасталась, что является соавтором антипутинской книги.
«Я вместе с известным историком, который в своё время был создателем «Чёрной книги коммунизма», которая переведена на украинский язык, а сейчас мы выпустили с ним совместно «Чёрную книгу Путина», – рассказала Аккерман.
Тем не менее, по её словам, во Франции далеко не всем по душе такие книги.
«Во Франции даже после года этой войны существует довольно сильная прорусская тенденция у различных интеллектуалов и у простой публики. На чём это сейчас держится, кроме тех, кто куплен, трудно сказать, но, видимо, ненависть к истеблишменту, к США – в этом играет большую роль.
Тема, которая много дебатируется, что да, Путин, конечно, такой-сякой. Но, во-первых, не он один виноват, а вот, всё-таки, не надо было лезть в НАТО, а вот не надо было Путина раздражать, надо было исполнять заведомо неисполнимые Минские соглашения. И вокруг этого всего есть сейчас целое движение за мир», – возмутилась писательница.
Она посетовала, что в то время как многие занимают «нормальную позицию», есть те, кто смеют рассуждать о геополитике соседства с Россией, которое никуда не денется.
«И с войной надо кончать, а то мы сами без оружия останемся и так далее. Есть ещё очень неприятный акцент, что вообще надо мир, во Франции 10 миллионов бедных, у нас инфляция, то, сё, чего мы там помогаем Украине? Ну и Украина вообще в прошлом была нацистской, и сегодня нацистская. То есть – это всё-таки российская пропаганда, она очень активно работает. И пока она [Украина] не покается за все свои грехи, пока в Киеве есть проспект Бандеры, никакой помощи быть не должно», – перечислила Аккерман неприятные для себя факты.
При этом она пожаловалась, что на её попытки обелить Украину в Сети – в лучшем случае её обижают бабушкой, которая забыла выпить таблетки, в худшем – называют нацистской.
«Другая тема, что я сама nazi, укро-nazi, продавшая своё еврейское происхождение, и так далее», – сетует гражданка Франции.
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