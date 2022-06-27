Автор фейков об изнасилованиях солдатами РФ снова на первых полосах

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Прокуратура Украины не нашла никаких доказательств рассказам уволенной с позором экс-омбудсмена Людмилы Денисовой о многочисленных изнасилованиях детей российскими военными.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, офисе омбудсмена и руководстве «Слуги народа», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Следствие попыталось подтвердить шокирующие истории о сексуальном насилии со стороны российских военных, о которых в деталях расписывала Денисова.

«Правоохранители пытались «копать» самостоятельно. Поднимали все обращения к врачам, заявления в полицию, данные о погибших, пытаясь найти случаи, которые описывала Денисова. Например, искали всех двухлетних близнецов из Херсонщины, которые, по утверждению омбудсмена, умерли от изнасилования, однако вся эта работа оказалась напрасной», – пишет издание.

Это те самые истории об изнасилованиях чайной ложечкой.

«Чтобы выяснить, откуда Денисова черпает свои истории, прокуроры вызвали ее на допрос в качестве свидетеля. Но в кабинете правоохранителей чиновница была немногословной. Она так и не смогла назвать источник своих данных», – сообщили в «УП».

Денисова призналась, что все эти истории она узнавала «за чаем» от своей дочки Александры Квитко, которая ещё в марте стала координатором горячей линии психологической помощи для украинцев в условиях войны при поддержке ЮНИСЕФ, которую запустила экс-омбудсмен.

Однако на «непрозрачность» деятельности этой линии поддержки обратили внимание даже сотрудники офиса Денисовой. Никто не знал, кто и когда звонит по указанным телефонам и фиксируются ли эти звонки каким-либо образом.

«Уже после допроса сама Денисова повторила прокурорам ту же мантру, которую слышали от нее подчиненные. Когда камера выключилась, она пояснила: рассказывала эти жуткие истории, потому что хотела победы для Украины. «Украинская правда» не смогла получить позицию Денисовой и Квитко. Мы передали просьбу о комментарии через помощницу экс-омбудсмена – сначала она пообещала помочь, а потом перестала отвечать. Квитко сказала, что не дает комментариев из-за следственных действий», – сообщают в издании.

Публикация вызвала вполне объяснимый резонанс. Так, украинский политтехнолог, работающий на экс-президента страны Петра Порошенко, Тарас Березовец сообщил, что автор материала «УП» попала на «Миротворец» за цитируемость со стороны российских СМИ.

«Автор расследования по Денисовой, Соня Лукашова, которая обвинила бывшего омбудсмена в создании многочисленных фейков об изнасилованиях украинских детей, попала в базу «Миротворца». Материал Лукашовой очень сильно цитируется российской пропагандой», – негодует Березовец в своём тг-канале.

Спикер неонацистской группировки УНА-УНСО Назар Приходько напомнил, как официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже заявляла, что после обстоятельств увольнения Денисовой, украинские СМИ должны извиниться за тиражирование её фейков. Теперь же – снова пристальное внимание к этой позорной теме.

«Остаётся разве что добавить «Спасибо, УкрАинская правда», – зло написал Приходько.