Автор идеи ядерного удара по НАТО: Атаки дронов на Россию прекратятся, когда нас будут бояться, как Северную Корею

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Политолог Сергей Караганов, ранее предложивший рассмотреть возможность ядерного удара по странам НАТО, полагает, что Запад будет использовать Украину для атак по территории РФ до тех пор, пока европейские и американские элиты не станут опасаться ответных действий Москвы, как они опасаются возможного военного ответа северокорейского Пхеньяна.

«При всей яростной вражде в отношении КНДР что-то я не слышал про беспилотники, которые бьют по Пхеньяну. А знаете, почему не бьют? Потому, что в Сеуле и некоторых других соседних странах знают, что ответный удар будет чудовищным», – напомнил Караганов в интервью «МК».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Политолог призвал не сравнивать нынешний конфликт с противостоянием СССР и США во Вьетнаме или Афганистане.

«Разница является совершенно очевидной. Вьетнам был бог знает где – очень далеко от США. Это была не Мексика. Если бы войну против США вела Мексика, а мы бы поставляли туда оружие, это была бы совершенно другая история. Или, допустим, Канада начала бы войну с США, а мы поставляли бы туда оружие. Что до Афганистана, то туда американцы поставляли оружие скрыто, а не открыто. Кроме того, Афганистан тоже был очень далеко от районов, в которых были действительно сосредоточены коренные интересы безопасности нашей страны. Сейчас же речь идет о вопросах жизни и смерти, тех самых фундаментальных вопросах обеспечения нашей безопасности», – сказал Караганов.

Он продолжает настаивать на возможности того, что Россия вправе нанести ядерный удар по странам НАТО первой.

«Россия способна справиться с киевским режимом без применения ядерного оружия. Но, во-первых, мне жаль наших мужчин. Даже, если речь идет о людях, которые идут воевать за деньги, это все равно смелые и отважные люди, цвет нации. Во-вторых, даже если мы победим, но не отбросим Запад самым решительным образом, вялая война продолжится. И мы не решим проблему мира в Европе. Нужно заставить Запад кардинально отступить, договориться о новом статус-кво, подписать мирный договор, создать демилитаризованную зону из остатков Украины, снизить уровень военного противостояния в центре Европы и решить таким ее проблему… Но простой победой на Украине мы эту проблему не решим – или решим ее только частично, отложим. Эта проблема может возникнуть снова в другом виде. Она будет возникать и в других регионах. Конфликты будут возникать по всему миру – в том числе и вокруг России», – поясняет Караганов.

Он считает, что, если Россия ударит ядерным оружием первой, «НАТО развалится, и они все побегут в разные стороны».

Караганов полагает, что в ответ США не решатся устроить войну на взаимоуничтожение.

«Полагаю, нагло блефуют… Я думаю, что такого удара не будет…Я знаю американскую стратегию… Я знаю, что американцы хотят отсидеться за океаном. Но они, конечно, могут пожертвовать европейцами – мол, пускай гибнут! – точно так же, как они сейчас жертвуют украинцами», – сказал политолог.