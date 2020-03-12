12.03.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Украина
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Автор концепции «москитного флота Украины» отправлен в отставку




Новый министр обороны Украины Андрей Таран уволил с должности замначальника штаба ВМС Андрея Рыженко, который считался автором концепции «москитного флота» и отвечал за сотрудничество с США и Евросоюзом.

Перевод Рыженко в резерв вызвал негативную реакцию в среде украинских националистов, которые считают, что, таким образом, украинское руководство призналось, что не хочет продолжать курс на НАТО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, главный редактор «Украинского милитарного портала» Тарас Чмут в своем блоге заявил, что это именно Таран отвечал за получение американских катеров типа Island.

«Чем известен Рыженко на флоте? В первую очередь историей с получением американских катеров «Айленд»… Также Андрей Алексеевич один из главных инициаторов получения от США многоцелевых катеров Mark-VI и быстрой закупки бывших в употреблении европейских кораблей для усиления нашего потенциала на море. Один из немногих офицеров публично критиковал закупку бронекатеров «МБАК» и «Кентавр-ЛК» в «Кузнице на Рыбальском» из-за низкого качества, высокой цены и невыполнения заводом взятых обязательств.

«Москитный флот» и «Концепция развития ВМС до 2035-го года» тоже на его совести. Именно он активно продвигал мысли, что нам надо не достраивать корвет пр. 58250 «Владимир Великий», а сосредоточиться на ударных ракетных катерах и многоцелевых платформах…

Одно из ключевых звеньев между Украиной и структурами НАТО снимается с должности в то время, когда мы всячески громко заявляем о «стандартах НАТО» и «интеграции в Альянс». Кажется, новый министр начинает свою работу с огромной кадровой ошибки. Или это такой план?» – пишет Чмут.

«Капитан Рыженко – один из наиболее квалифицированных специалистов по международно-военному сотрудничества. Человек, который пользуется большим уважением и доверием наших стратегических партнеров. Увольнение капитана – это еще один шаг в угоду Москве», – добавляет в своем блоге экс-депутат Рады Сергей Высоцкий.

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