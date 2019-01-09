Автор теории о древних украх придумал, как вернуть Крым и Донбасс
Украина должна разорвать с РФ все отношения и не допустить открытия избирательных участков на территории «агрессора», чтобы заставить Россию вернуть Крым и Донбасс.
Такое мнение в эфире канала «НАШ» высказал украинский политолог Валерий Бебик, известный своими псевдоисторическими публикациями о древних украх, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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По его словам, Украина находится в юридически неоформленном состоянии войны с Россией, а потому не может себе позволить открывать избирательные участки на территории РФ.
«И потому, очевидно, необходимо уже заканчивать все эти разговоры и все эти дела с дипломатическими, экономическими, и любыми другими отношениями до возвращения Крыма и Донбасса. Тогда, когда Россия вернёт Крым и Донбасс, можно будет сесть и с чистого листа вести какие-то переговоры, международные соглашения… А до тех пор, пока московская хунта будет убивать украинцев на украинской территории, какие выборы?», – подытожил Бебик.
Напомним, ранее Бебик предлагал применить самые жёсткие дипломатические санкции ко всем странам, поддержавшим Россию во время голосования в ООН по Крыму.
Метки: Валерий Бебик, Выборы на Украине, конфликт в Донбассе
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