Автор теории о древних украх придумал, как вернуть Крым и Донбасс

09.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина должна разорвать с РФ все отношения и не допустить открытия избирательных участков на территории «агрессора», чтобы заставить Россию вернуть Крым и Донбасс.

Такое мнение в эфире канала «НАШ» высказал украинский политолог Валерий Бебик, известный своими псевдоисторическими публикациями о древних украх, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, Украина находится в юридически неоформленном состоянии войны с Россией, а потому не может себе позволить открывать избирательные участки на территории РФ.

«И потому, очевидно, необходимо уже заканчивать все эти разговоры и все эти дела с дипломатическими, экономическими, и любыми другими отношениями до возвращения Крыма и Донбасса. Тогда, когда Россия вернёт Крым и Донбасс, можно будет сесть и с чистого листа вести какие-то переговоры, международные соглашения… А до тех пор, пока московская хунта будет убивать украинцев на украинской территории, какие выборы?», – подытожил Бебик.

Напомним, ранее Бебик предлагал применить самые жёсткие дипломатические санкции ко всем странам, поддержавшим Россию во время голосования в ООН по Крыму.